El teatro de Oviedo que vuelve a abrir sus entrañas con 22 visitas teatralizadas en agosto
Factoría Norte guiará al público por camerinos, escenario y salas de ensayo del 3 al 14 de agosto, con dos pases diarios y entradas desde nueve euros
El Teatro Campoamor volverá a mostrar al público aquellos espacios que permanecen ocultos durante las grandes citas como los Premios Princesa, la temporada de ópera o la de zarzuela. Las visitas teatralizadas, organizadas por la Fundación Municipal de Cultura y producidas por Factoría Norte, regresarán en agosto con 22 pases que permitirán recorrer los camerinos, el escenario y las salas de ensayo del emblemático edificio ovetense.
La actividad se desarrollará del 3 al 8 y del 10 al 14 de agosto, con dos pases diarios, a las 17.30 y a las 19.30 horas. Cada sesión tendrá un aforo máximo de 60 personas. Las localidades saldrán a la venta el próximo lunes a través de los canales habituales.
La propuesta plantea un viaje por las entrañas de uno de los principales símbolos culturales de Oviedo. A lo largo del recorrido, los asistentes podrán descubrir estancias que normalmente no son accesibles cuando acuden al teatro para presenciar una función. Los camerinos, el escenario y las salas de ensayo se convertirán en parte de una historia en la que la música, el humor y la emoción acompañarán a los visitantes.
Las visitas presentan el Campoamor como un lugar en el que «lo ordinario es extraordinario» y en el que la realidad queda eclipsada por la fantasía y la imaginación. A través de distintos personajes, el público se adentrará en una aventura cósmica marcada por un singular movimiento de los astros, que servirá como hilo conductor de la experiencia.
La actividad busca acercar a ovetenses y visitantes la historia y el funcionamiento de un teatro que cumple 134 años de vida y que se ha convertido en emblema y seña de identidad de la ciudad. Durante más de un siglo, el Campoamor ha sido escenario de la evolución de los gustos y las inquietudes culturales de Oviedo, además de acoger algunos de sus acontecimientos más importantes.
La idea original de las visitas corresponde a Carmen Gallo, mientras que la autoría y la dirección son de Eladio de Pablo. El reparto está formado por Borja Roces, Paula Mata y Chus Serrano, con la colaboración especial de Ángel Ruiz. La composición musical corre a cargo de Mar Álvarez. El espacio escénico, las máscaras y las marionetas son obra de Marcelino de Santiago «Kukas», Nuria Trabanco y Gonzalo Mateos. La indumentaria ha sido diseñada por Román Roces y Factoría Norte, compañía encargada también de la producción.
Las entradas serán gratuitas para los niños de cero a tres años. El precio será de nueve euros para el público de entre cuatro y once años y de doce euros para los asistentes a partir de doce años. La iniciativa se plantea como una invitación no solo a conocer el Teatro Campoamor, sino también a vivirlo desde dentro a través de sus espacios menos conocidos.
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