Vox reclama más vigilancia y control municipal ante los problemas de convivencia en un pueblo de Oviedo

Las concentraciones multitudinarias, el consumo de alcohol, el ruido, la suciedad y las situaciones de riesgo vuelven a generar preocupación en el entorno del río Nalón a su paso por Las Caldas. Unos problemas que, según denuncia la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, se repiten verano tras verano sin que el Ayuntamiento adopte una respuesta eficaz.

La formación reclama al equipo de gobierno que refuerce las actuaciones municipales en la zona y deje de justificar su falta de intervención en la existencia de un conflicto de competencias con otras administraciones. A su juicio, aunque algunas medidas dependan de otros organismos, el Consistorio debe ejercer sus funciones en materia de seguridad, convivencia, limpieza y cumplimiento de las ordenanzas. «Puede que determinadas medidas correspondan a otras administraciones, pero eso no exime al Consistorio de ejercer las competencias que sí tiene ni de proteger la seguridad y la convivencia en este entorno», manifestó Peralta.

La formación asegura que los vecinos llevan años trasladando sus quejas por las concentraciones que se producen durante el verano. Peralta sostiene que el Ayuntamiento dispone de herramientas para inspeccionar, exigir medidas correctoras y sancionar las conductas que puedan generar contaminación acústica o alterar la convivencia ciudadana. En este sentido, reclama una mayor presencia de la Policía Local, controles sobre el consumo de alcohol en espacios públicos, la retirada de residuos y la vigilancia del cumplimiento de las normas municipales.

También sostiene que, tras cada incidente grave, las administraciones anuncian estudios o futuras actuaciones que, según la formación, no llegan a materializarse en soluciones eficaces. Esta falta de medidas estables provoca, añade, que cada verano vuelvan a reproducirse los mismos problemas.«Los ovetenses no esperan que el Ayuntamiento resuelva todo cuando entran en juego otras administraciones, pero sí exigen que cumpla con sus propias obligaciones. Gobernar no consiste en buscar excusas; consiste en asumir responsabilidades», concluyó Peralta.

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Por último, anunció que solicitará información sobre las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento en Las Caldas durante los últimos años y avanzó que impulsará nuevas iniciativas para reclamar medidas de vigilancia, limpieza y control durante los meses de verano.