Oviedo celebra la apertura de una mega tienda de seis plantas de Zara en el centro: "Va a ser una gran oportunidad para los que busquen trabajo"

Zara alquilará durante 20 años el edificio situado en el número 15 de la calle Melquíades Álvarez, frente a la iglesia de San Juan y en pleno corazón comercial de Oviedo, para instalar una de sus mayores tiendas en la capital asturiana. Inditex ocupará seis plantas del inmueble, que dispone de más de 7.000 metros cuadrados, en una operación que permitirá recuperar un edificio que llevaba varios años paralizado.

Los clientes encontrarán las últimas novedades de la firma en los dos sótanos, la planta baja y los pisos primero, segundo y tercero. Las dos últimas plantas del inmueble se destinarán a oficinas que serán ajenas al grupo fundado por Amancio Ortega. La propiedad ya dispone del visto bueno necesario para levantar el edificio y está previsto que en las próximas semanas se coloque la grúa que permitirá iniciar los trabajos.

La noticia ha sido recibida con satisfacción por numerosos vecinos, que valoran la recuperación de un inmueble sin actividad y el crecimiento de este gigante textil. Las ovetenses Sofía y Rosa Martínez se mostraron especialmente contentas. «Que se recupere el edificio está muy bien», explicaron.

Las jóvenes esperan que el nuevo establecimiento se asemeje a las grandes tiendas que la firma tiene en Madrid. «Nos gusta mucho Zara y, si es parecido al de Madrid como se dice, estaría genial, porque el de Madrid es muy chulo», indicaron. También consideran que la apertura puede atraer a nuevos clientes y beneficiar a otros negocios del centro.

Rodrigo Zamora y Alba García, procedentes de Sevilla y de visita por primera vez en Oviedo, analizaron la operación desde una perspectiva diferente. Ambos consideran fundamental que la intervención respete la imagen exterior del edificio. «Mientras mantenga la estética de la fachada, entendemos que a la gente no le afectará», señalaron. Sobre la estrategia de crecimiento del grupo gallego, añadieron que «Inditex está invirtiendo mucho a nivel nacional».

La creación de empleo es otro de los aspectos destacados por los ciudadanos. La ovetense Lucía Rodríguez y su amiga Lucy se enteraron de la noticia mientras se encontraban frente al inmueble. Ambas incidieron en las oportunidades laborales que puede generar la apertura, especialmente entre los más jóvenes. «Creo que está bien. Mucha gente que busque trabajar va a tener una gran oportunidad». De igual forma, Lucía destacó las posibilidades de crecimiento dentro del grupo: «Inditex es una empresa que tiene y fomenta mucho la promoción de los empleados».

El edificio de Melquíades Álvarez data de 1932 y mantiene en pie su fachada, que goza de protección urbanística. Su diseño original corrió a cargo de Manuel del Busto y Juan Manuel del Busto, padre e hijo y dos figuras especialmente relevantes de la arquitectura asturiana de la primera mitad del siglo XX.

El proyecto original engloba dos inmuebles contiguos y gemelos. Aunque ambos disponen de accesos independientes, sus fachadas fueron concebidas como una sola unidad. Esta singularidad arquitectónica y su ubicación hicieron que el conjunto fuese incluido en el Catálogo Urbanístico de Oviedo, por lo que las obras deberán conservar sus valores arquitectónicos y prestar especial atención a la fachada.

La operación recupera además un proyecto que Inditex ya tenía en mente antes de la pandemia. En aquel momento se estimaba que los trabajos se prolongarían durante unos dos años y que la futura reorganización podría afectar a parte de las tiendas que la compañía mantiene actualmente en el centro.

Zara dispone de cuatro establecimientos en Oviedo: uno en la calle Uría, próximo a la Estación del Norte, y otros tres en la calle Pelayo, correspondientes a Zara Kids, Zara Home y la tienda dedicada a moda de mujer, hombre y jóvenes. La nueva apertura reforzará esa presencia con un establecimiento de gran formato y permitirá devolver la actividad a uno de los edificios más reconocibles de Melquíades Álvarez.

Segundo gran proyecto

En los últimos días, la ciudad también ha conocido el proyecto hotelero previsto en el antiguo hogar del pensionista de la plaza de la Catedral, otra iniciativa con la que se recuperará un inmueble sin actividad y que reforzará la oferta comercial, turística y empresarial.

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