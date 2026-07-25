Los Amigos del Camino rinden tributo a Santiago Apóstol en Oviedo con una ofrenda floral
El colectivo honra al santo con un rezo ante su talla de San Lázaro y una misa en el templo del barrio en el día de su efeméride del santoral
"Para que Santiago nos acompañe en todos nuestros caminos y, sobre todo, en el camino de nuestra vida". Con esta máxima se dio cierre al homenaje que ayer, 25 de julio, se le rindió a Santiago Apóstol en su efeméride del santoral. Los autores del tributo, que tuvo lugar ante la talla del santo de la rotonda de San Lázaro, fueron los integrantes de la Sociedad Asturleonesa de Amigos del Camino de Santiago, que un año más no perdieron oportunidad de honrar a su patrón.
En el acto –que congregó a una treintena de entusiastas de la ruta jacobea, entre ellos la presidenta del colectivo convocante, Lourdes Campillo, y el responsable del Albergue de Peregrinos, Pablo Sánchez– llevó la voz cantante el cura de la parroquia de San Lázaro, Andrés Pérez, quien rezó en primer lugar un responso por los fieles fallecidos de la cofradía y por uno de los grandes referentes del jubileo en Oviedo, José Luis Galán, fallecido hace tres años.
Tras pronunciar la oración y un responso por el apóstol, se colocó la ofrenda floral en la figura y los asistentes se encaminaron a la iglesia de San Lázaro, donde se ofició una misa.
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