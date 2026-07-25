Atención, conductor: cortes en Oviedo este domingo

La calle San Melchor García Sampedro permanecerá cortada el domingo 26 de julio de 8.00 a 21.00 horas con motivo de la celebración de la comida en la calle, parte de las fiestas patronales del barrio de Otero-Villafría.

Debido a esto, las líneas de autobús F1 y F2 recibirán modificaciones en sus trayectos durante ese día.

A la línea F1 se le anulan las paradas San Melchor García Sampedro, 34, y San Melchor García Sampedro, 78. Estas serán sustituidas por las paradas San Melchor García Sampedro, 28 y Plaza de Otero, situadas en las calles Villafría y Salvador Fuente González.

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En cuanto a la línea F2, la parada inhabilitada será Emigrantes Muérdago en la calle Emigrantes. Esta será sustituida por las paradas San Pedro Mestallón, 23 y Villafría. La primera en la calle homónima y la segunda en la calle Gaspar García Laviana.