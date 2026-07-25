Atención, conductor: cortes en Oviedo este domingo
La vía San Melchor García Sampedro estará cortada por la celebración de su tradicional comida en la calle por sus fiestas patronales
Nicolás Silva García
La calle San Melchor García Sampedro permanecerá cortada el domingo 26 de julio de 8.00 a 21.00 horas con motivo de la celebración de la comida en la calle, parte de las fiestas patronales del barrio de Otero-Villafría.
Debido a esto, las líneas de autobús F1 y F2 recibirán modificaciones en sus trayectos durante ese día.
A la línea F1 se le anulan las paradas San Melchor García Sampedro, 34, y San Melchor García Sampedro, 78. Estas serán sustituidas por las paradas San Melchor García Sampedro, 28 y Plaza de Otero, situadas en las calles Villafría y Salvador Fuente González.
En cuanto a la línea F2, la parada inhabilitada será Emigrantes Muérdago en la calle Emigrantes. Esta será sustituida por las paradas San Pedro Mestallón, 23 y Villafría. La primera en la calle homónima y la segunda en la calle Gaspar García Laviana.
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