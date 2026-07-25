El Bonito del Norte de Alimerka conquista una céntrica plaza de Oviedo
La gira estival de la cadena asturiana reunió degustaciones, talleres de cocina, actividades infantiles y propuestas divulgativas en el centro de Oviedo
La plaza del Carbayónse convirtió este sábado en un gran espacio gastronómico con la llegada de la gira estival del Bonito del Norte de Alimerka. Numerosos visitantes se acercaron durante la jornada para degustar uno de los productos más representativos del verano y conocer sus posibilidades culinarias.
Entre las doce del mediodía y las ocho de la tarde, la cadena asturiana de supermercados instaló un espacio temático formado por un autobús vintage de inspiración americana, desde el que se repartieron degustaciones, y una carpa hinchable destinada a talleres de cocina, actividades infantiles y una exposición sobre la historia del bonito y su vinculación con Alimerka.
Uno de los principales atractivos fueron las demostraciones culinarias de Reyes de Vicente. La cocinera preparó distintas elaboraciones acompañada por Armando Prendes, responsable de Pescaderías de Alimerka, quien explicó las características del Bonito del Norte, sus propiedades organolépticas y varios consejos para aprovechar el producto en la cocina.
La campaña incluye cuatro recetas: tartar de bonito con sandía y queso feta, tacos al estilo César, tataki de Bonito del Norte y albóndigas de bonito con pisto. Las degustaciones se acompañaron con Cuestarriba, un vino blanco de la Denominación de Origen Rueda elaborado con uva verdejo. Los asistentes también pudieron llevarse un recetario con las cuatro propuestas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo gran Zara que Inditex abrirá en el centro de Oviedo: serán 7.000 metros cuadrados de tienda y ocupará un emblemático edificio
- Un hombre resulta herido de gravedad tras ser golpeado por su hijastro cuando presuntamente agredía a su pareja en Oviedo
- La tormenta de fuertes lluvias y granizo inunda calles de Oviedo y obligan a cortar el puente de Melchor García Sampedro
- Fallece Ana Violeta Díaz, hija de los antiguos propietarios de la sidrería El Ferroviario
- La concejala de Festejos de Oviedo habla de San Mateo: 'Si hubiésemos sido sectarios, Rodrigo Cuevas no actuaría
- Siete de cada diez multas por no respetar las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones son para conductores de fuera de Oviedo
- Oviedo celebra la apertura de una mega tienda de seis plantas de Zara en el centro: 'Va a ser una gran oportunidad para los que busquen trabajo
- Boda por todo lo alto en el Ayuntamiento de Oviedo: el concejal Nacho Cuesta se casa con la arquitecta Carola Zárate Echeverría