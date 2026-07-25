¿Dónde se halla la estatua original de Neptuno? Este es su paradero actual en Oviedo

Las dudas sobre el paradero de la estatua original de Neptuno, que data de 1876, han sido despejadas: la figura se encuentra en las escaleras que llevan a la planta de Alcaldía, en el Ayuntamiento de Oviedo. Así se confirmó ayer, tras las pesquisas levantadas a mediados de esta semana, cuando las grietas detectadas en la talla que adorna el Campo San Francisco a la altura del paseo de los Álamos hicieron saltar todas las alarmas en la ciudad.

Mientras, en el pulmón verde ovetense todavía permanece la citada réplica. Sobre ella continúa la incertidumbre, tras ser anunciado por fuentes municipales que se le añadirá una placa, en la que se indicará su naturaleza y dónde reposa el dios del mar original, de mármol macizo.

¿Qué le ocurre al Neptuno del Campo San Francisco?: Estas son las nuevas pesquisas sobre la histórica estatua, en imágenes /

En cuanto a las reacciones, no se hicieron esperar tras ser admitido desde el Consistorio que la escultura de la deidad es una copia. En este sentido, hubo quien tildó a la instalación de un clon ejecutado en resina y polvo de mármol de una "inaceptable ocultación voluntaria" de la obra a la ciudadanía; unas palabras que se atribuyen al colectivo denominado los Franciscanos de Oviedo, que hacen del Campo y su conservación su razón de ser. Ellos advirtieron de la situación. La asociación lamentó la confirmación del supuesto "cambiazo" del que acusan haber realizado a la corporación municipal.

Respecto al caso del Neptuno copiado, todo comenzó al salir a la luz por sus presuntos daños "incompatibles" con la piedra natural, sugiriendo los entusiastas del Campo que quizá era una "mala réplica"; al día siguiente, LA NUEVA ESPAÑA desveló la existencia de la talla clonada con molde.

El auténtico Neptuno vivió una odisea homérica: desapareció en los años sesenta durante unas reformas y permaneció en paradero desconocido hasta 2006, cuando se localizó en una propiedad privada. El Bellas Artes lo adquirió entonces por 12.000 euros y se reinstaló en el Campo en 2023 para ser rehabilitada en 2025. Ahora, la pieza descansa en el consistorio para evitar el desgaste meteorológico y posibles vandalismos.