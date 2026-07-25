Oviedo pide extremar la precaución ante el aumento del riesgo de incendios

El Alcalde, Alfredo Canteli, acaba de hacer de Oviedoun llamamiento a la responsabilidad, la prudencia y la colaboración ciudadana ante el aumento del riesgo de incendios. El primer edil pide a los vecinos que extremen las medidas de prevención para proteger el entorno natural, los pueblos del concejo y, especialmente, la seguridad de las personas.

Desde el Consistorio recuerdan la importancia de no arrojar colillas, cerillas ni otros objetos encendidos, tanto en las zonas forestales como en las cunetas y espacios próximos a vegetación. También se solicita no encender hogueras, barbacoas o cualquier otro tipo de fuego en lugares no autorizados o durante los periodos en los que exista una prohibición expresa.

Otra de las recomendaciones es no abandonar residuos en el medio natural, especialmente botellas y envases de vidrio u otros materiales que puedan favorecer el inicio o la propagación de las llamas.

El Ayuntamiento pide igualmente extremar la precaución durante la realización de trabajos agrícolas, forestales o de otro tipo que puedan producir chispas o fuentes de calor. Asimismo, insiste en que deben respetarse en todo momento las indicaciones, limitaciones y restricciones establecidas por las autoridades competentes.

El llamamiento municipal se extiende también a la vigilancia. El Alcalde solicita la colaboración de los ciudadanos para que comuniquen de manera inmediata cualquier indicio que pueda hacer sospechar de la existencia de un incendio.En caso de observar una columna de humo, llamas o cualquier circunstancia sospechosa, los vecinos deben avisar sin demora a los servicios de emergencia. Los teléfonos facilitados son el 062 de la Guardia Civil, el 080 de Bomberos y el 092 de la Policía Local de Oviedo.

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El Consistorio subraya que la prevención y la rapidez en la comunicación de cualquier posible fuego resultan fundamentales para facilitar la intervención de los equipos de emergencia y evitar daños personales, ambientales y materiales.