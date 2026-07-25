El PSOE pedirá en el Pleno explicaciones sobre los expedientes abiertos por presuntas irregularidades en el área de Urbanismo de Oviedo

El Grupo Municipal Socialista llevará al Pleno del próximo martes una pregunta sobre la situación de los expedientes abiertos tras las denuncias por presuntas irregularidades en el área de Urbanismo del Ayuntamiento, que han salido a la luz en los últimos meses.

El edil Jorge García Monsalve recordó que, a mediados de abril, el Alcalde cesó de forma fulminante a su asesor de Urbanismo tras recibirse un correo anónimo que denunciaba supuestas irregularidades y presiones a funcionarios municipales del área. La situación, añade, es "muy similar" a la ocurrida cuatro meses antes, cuando salió del cargo el entonces director general de Urbanismo, cese que en su momento se presentó como una renuncia voluntaria pero que, según el PSOE, coincidió con otro correo en el que también se denunciaban presiones a los técnicos por parte de ese alto cargo.

García Monsalve explica que, desde entonces, los grupos de la oposición han seguido recibiendo nuevas denuncias sobre distintas actuaciones y procedimientos urbanísticos, información que —según ha destacado— han trasladado siempre a la Secretaría General Técnica de la Junta de Gobierno para que actuara conforme a sus competencias.

Ante la gravedad de los hechos, el equipo de gobierno activó el procedimiento previsto en la Ley de Protección de las Personas Informantes y abrió varios expedientes de investigación. La normativa fija un plazo máximo de tres meses para resolverlos, por lo que el PSOE quiere saber si los primeros expedientes, abiertos en abril, están ya concluidos y si han derivado en alguna medida correctora o disciplinaria. El grupo socialista pregunta también si, además de las denuncias conocidas por la oposición, se recibieron otras comunicaciones a través del canal interno del informante y si dieron lugar a nuevas investigaciones.

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"Nos preocupa profundamente que, mientras no se esclarezcan estos hechos, continúe proyectándose una sombra de duda sobre el funcionamiento del área de Urbanismo", ha afirmado García Monsalve, quien ha recordado que el Ayuntamiento sigue sin director general de Urbanismo desde el cese del anterior responsable en diciembre. El edil ha añadido que el Alcalde conocía, al menos desde 2023, la existencia de presiones a los técnicos municipales para orientar informes en determinados expedientes.