Reciclar lo difícil ya es fácil en Oviedo: los puntos limpios móviles cumplen su segundo mes recorriendo el municipio

¿Qué hacer con las pilas gastadas, el aceite de freír o ese viejo secador que ya no funciona? Desde hace dos meses, la respuesta está a pie de calle: el servicio gratuito de puntos limpios móviles del Ayuntamiento de Oviedo recorre cada semana los barrios y la zona rural del municipio para recoger los residuos especiales que no tienen cabida en los contenedores de siempre. Y una novedad importante: a partir de septiembre habrá cambios en las ubicaciones.

Hay residuos que no encajan en ningún cubo: ni en el negro, ni en el marrón, ni en el amarillo, azul o verde. Hasta la puesta en marcha de este servicio, deshacerse correctamente de ellos exigía un desplazamiento que muchos vecinos no podían o no sabían cómo hacer. Con los puntos limpios móviles, es el punto limpio el que se acerca a la ciudadanía, y no al revés.

Un servicio de proximidad, gratuito y para todos

La mecánica es sencilla: de lunes a viernes, tres puntos limpios móviles se instalan cada día en distintas zonas urbanas de la ciudad, y los fines de semana el servicio se desplaza a la zona rural. Las ubicaciones rotan según la semana del mes y el día, de forma que cada zona dispone del servicio cada dos semanas, de manera alternada y continua. El servicio no se presta en festivos, salvo los turnos de domingo.

En cada punto, personal especializado orienta a los usuarios sobre dónde depositar cada residuo y resuelve cualquier duda. Gratuito, flexible y cercano, este recurso está contribuyendo a mejorar la recogida selectiva y a avanzar hacia un Oviedo más sostenible y comprometido con el medio ambiente.

¿Qué se puede llevar?

En los puntos limpios móviles se admiten bombillas, fluorescentes y luminarias; pequeños electrodomésticos y herramientas eléctricas; aparatos de informática y telefonía con sus accesorios; tóner y cartuchos de tinta; CDs, DVDs y radiografías; pilas y baterías; aceites de motor y aceites vegetales usados; juguetes y peluches; utensilios metálicos del hogar; cápsulas de café y té; y productos tóxicos domésticos como pinturas, disolventes, insecticidas o productos de limpieza agresivos.

No se admiten, en cambio, neumáticos usados, muebles, maderas, escombros ni restos de podas y siegas.

El Ayuntamiento recomienda a los vecinos consultar el calendario de localizaciones antes de acudir al servicio en esta web https://puntoslimpiosmov.limpiezayrecogidaoviedo.org/

Porque separar bien es tarea de todos, y ahora, en Oviedo, también es más fácil que nunca.