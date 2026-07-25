Reciclar lo difícil ya es fácil en Oviedo: los puntos limpios móviles cumplen su segundo mes recorriendo el municipio
El Ayuntamiento se encarga de ofrecer espacios en los distintos barrios y zonas rurales para recoger los residuos que no caben en los contenedores de siempre para evitar el desplazamiento de los vecinos
¿Qué hacer con las pilas gastadas, el aceite de freír o ese viejo secador que ya no funciona? Desde hace dos meses, la respuesta está a pie de calle: el servicio gratuito de puntos limpios móviles del Ayuntamiento de Oviedo recorre cada semana los barrios y la zona rural del municipio para recoger los residuos especiales que no tienen cabida en los contenedores de siempre. Y una novedad importante: a partir de septiembre habrá cambios en las ubicaciones.
Hay residuos que no encajan en ningún cubo: ni en el negro, ni en el marrón, ni en el amarillo, azul o verde. Hasta la puesta en marcha de este servicio, deshacerse correctamente de ellos exigía un desplazamiento que muchos vecinos no podían o no sabían cómo hacer. Con los puntos limpios móviles, es el punto limpio el que se acerca a la ciudadanía, y no al revés.
Un servicio de proximidad, gratuito y para todos
La mecánica es sencilla: de lunes a viernes, tres puntos limpios móviles se instalan cada día en distintas zonas urbanas de la ciudad, y los fines de semana el servicio se desplaza a la zona rural. Las ubicaciones rotan según la semana del mes y el día, de forma que cada zona dispone del servicio cada dos semanas, de manera alternada y continua. El servicio no se presta en festivos, salvo los turnos de domingo.
En cada punto, personal especializado orienta a los usuarios sobre dónde depositar cada residuo y resuelve cualquier duda. Gratuito, flexible y cercano, este recurso está contribuyendo a mejorar la recogida selectiva y a avanzar hacia un Oviedo más sostenible y comprometido con el medio ambiente.
¿Qué se puede llevar?
En los puntos limpios móviles se admiten bombillas, fluorescentes y luminarias; pequeños electrodomésticos y herramientas eléctricas; aparatos de informática y telefonía con sus accesorios; tóner y cartuchos de tinta; CDs, DVDs y radiografías; pilas y baterías; aceites de motor y aceites vegetales usados; juguetes y peluches; utensilios metálicos del hogar; cápsulas de café y té; y productos tóxicos domésticos como pinturas, disolventes, insecticidas o productos de limpieza agresivos.
No se admiten, en cambio, neumáticos usados, muebles, maderas, escombros ni restos de podas y siegas.
El Ayuntamiento recomienda a los vecinos consultar el calendario de localizaciones antes de acudir al servicio en esta web https://puntoslimpiosmov.limpiezayrecogidaoviedo.org/
Porque separar bien es tarea de todos, y ahora, en Oviedo, también es más fácil que nunca.
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