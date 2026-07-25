La Ruta del Bonito del Norte llega este sábado a Oviedo con cocina en directo y degustaciones

La plaza del Carbayón acogerá este sábado, 25 de julio, una nueva parada de la gira del Bonito del Norte de Alimerka, una iniciativa que acerca al público uno de los productos más representativos del verano a través de una jornada con propuestas gastronómicas, actividades para toda la familia y degustaciones gratuitas.

Entre las 12.00 y las 20.00 horas, los visitantes podrán recorrer un espacio temático formado por un autobús vintage de inspiración americana, desde el que se ofrecerán degustaciones, y una carpa con talleres de cocina, actividades infantiles y una zona expositiva dedicada a la historia del Bonito del Norte y a su vinculación con la cadena asturiana de supermercados.

Uno de los principales atractivos será la cocina en directo, protagonizada por la cocinera Reyes de Vicente junto a Armando Prendes, responsable de pescaderías de Alimerka. El programa comenzará a las 12.00 horas con un taller para preparar tacos de Bonito del Norte al estilo César, seguido, a las 13.30 horas, de una degustación de albóndigas de Bonito del Norte con pisto. Por la tarde, a las 16.30 horas, se elaborará un tartar de Bonito del Norte con sandía y queso feta, mientras que a las 18.00 horas se ofrecerá una degustación de tataki de Bonito del Norte.

Las elaboraciones podrán degustarse acompañadas del vino Cuestarriba, un blanco con Denominación de Origen Rueda elaborado con uva verdejo e incorporado recientemente a la selección exclusiva de vinos de Alimerka. Además, los asistentes recibirán un recetario con nuevas propuestas para preparar Bonito del Norte en casa.

La jornada reservará también un espacio para los más pequeños, con talleres, juegos temáticos y un concurso de dibujo cuyo premio será un viaje a Disney.

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Tras su paso por Oviedo, la Ruta del Bonito del Norte de Alimerka continuará su recorrido por Avilés, Gijón, León y Valladolid, con el objetivo de divulgar la tradición pesquera del Cantábrico y promocionar este producto de temporada.