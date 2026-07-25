Sergio Llera y Enrique Rodríguez Nuño se disputan la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Oviedo

Los 650 afiliados de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) están llamados desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde a elegir entre Sergio Llera y Enrique Rodríguez Nuño en la segunda vuelta de unas primarias de las que saldrá el próximo candidato del PSOE a las elecciones municipales. Los dos aspirantes llegan a la jornada decisiva reivindicando la unidad interna, apelando a una amplia participación y con la vista puesta en recuperar para los socialistas la Alcaldía de la capital asturiana, tras siete años de gobierno de Alfredo Canteli (PP).

Llera, secretario general de las Juventudes Socialistas de Asturias y considerado próximo a la dirección de la FSA, se impuso en la primera votación con 119 apoyos. El candidato asegura que mantuvo conversaciones con los afiliados «hasta el tiempo de descuento» para lograr el máximo número de apoyos. «Hay gente que ya ha confirmado su voto y compañeros que sabemos que en esta segunda vuelta nos van a apoyar».

Decisivas serán las 84 papeletas que obtuvo Almudena Cueto en la primera vuelta. La exaspirante rechazó esta semana apoyar a alguno de los candidatos y serán los miembros de su equipo quienes elijan de forma individual al que esperan que sea su candidato en los comicios del 23 de mayo.

El aspirante sostiene que los socialistas llegan a la votación tras un proceso en el que se han podido confrontar diferentes proyectos, pero sin que ello haya debilitado a la agrupación. «Llegamos unidos y será el resultado de las urnas el que determine el camino», afirma. Si pierde, se compromete a ponerse a disposición de la persona que resulte elegida y defiende que, una vez finalizado el proceso, el partido debe afrontar el futuro con «unidad y ambición».

Rodríguez Nuño afronta la segunda vuelta después de conseguir 97 votos en la primera jornada. El director general de Mayores del Principado, que cuenta con apoyos dentro de la AMSO, asegura que durante toda la campaña ha mantenido contactos con militantes de diferentes sensibilidades y no solo con quienes simpatizaban inicialmente con su proyecto. «He hablado con todo tipo de afiliados y todavía hoy —por ayer— seguiremos conversando».

Su objetivo es activar a la militancia y favorecer la máxima participación posible, pese a que las primarias se celebran en pleno verano y con numerosos afiliados de vacaciones. El candidato asegura que afronta la jornada «con ganas, animado y con expectación» y percibe movimientos entre los militantes tras quedar reducida la contienda a dos aspirantes. «Hay gente que no estaba la pasada semana y que sí estará ahora en Oviedo», asegura.

Rodríguez Nuño también rechaza que el proceso haya provocado una fractura dentro de la agrupación socialista. A su juicio, existen planteamientos similares y posturas diferentes que deben explicarse con claridad, pero el objetivo final es compartido: construir un proyecto capaz de convencer a la ciudadanía y ofrecer una alternativa al gobierno de Alfredo Canteli.

Ambos coinciden en que una de las principales urgencias, si logran arrebatar la Alcaldía al PP, será impulsar políticas de vivienda. «Hay que declarar zonas tensionadas, tal y como recoge la ley de vivienda, porque urge contener el precio de los alquileres», destacó Llera. Por su parte, Rodríguez Nuño reivindicó la importancia de promover pisos asequibles para todos los bolsillos.

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