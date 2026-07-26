Domingo de ofrenda floral, juegos infantiles y parchís en Oviedo en las fiestas de Santa Gema
Los festejos del barrio de Pando se despiden este lunes con el reparto del bollo y la botella de vino
El barrio de Pando celebró ayer la tercera jornada de sus fiestas locales, en las que se honra a Santa Gema y que organiza la Asociación Torres de Pando. El barrio tributó a la patrona con una ofrenda floral que se entregó en el convento de las Hermanas Pasionistas, ceremonia que contó con el acompañamiento de gaita y tambor en lo que fue el acto más importante del día.
Este lunes se pondrá fin de las celebraciones, con el reparto del bollo y la botella de vino para los socios a partir de las 18.00 horas acompañada de la actuación de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, y, a las 20.30 hora última traca musical con «Paréntesis» y Dani Parrondo.
En cuanto al domingo, una vez finalizada la ofrenda la jornada entró de pleno en lo festivo, cuyo epicentro es desde que se iniciaron el pasado viernes el prao delante del orfanato minero. Una animada sesión vermú en la que se pudieron degustar sardinas como plato especial hizo las delicias de vecinos y visitantes.
Por la tarde, llegó el turno para los que tienen gusto por los juegos de mesa con una de las actividades más tradicionales dentro de la programación de las fiestas patronales, como es el campeonato de parchís, que en el caso de Santa Gema celebró su quincuagésima edición.
Los juegos infantiles, con obsequios para todos los niños y niñas participantes, y la actuación musical a cargo del grupo «Límite» y posterior sesión de un dj dieron carpetazo al programa.
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