Enrique Rodríguez Nuño y Sergio Llera abren una decisiva jornada de votación en las primarias del PSOE de Oviedo

Sergio Llera y Enrique Rodríguez Nuño fueron los encargados de abrir este domingo las votaciones de la segunda vuelta de las primarias del PSOE de Oviedo, una jornada en la que los 650 afiliados de la agrupación están llamados a elegir a su candidato a las eleciones municipales del 23 de mayo de 2027. Las urnas en la Casa del Pueblo permanecerán abiertas hasta las 20.00 horas. Los dos aspirantes coincidieron en destacar la importancia de la participación, así como la necesidad de que el partido salga unido del proceso interno para construir una alternativa al gobierno municipal del PP.

«Hoy es un día importante para el socialismo ovetense», afirmó Llera tras depositar su voto. El candidato señaló que las últimas semanas han sido «intensas» y «muy bonitas» y han servido para demostrar que la agrupación socialista de Oviedo «está viva, quiere participar y tiene un proyecto que ofrecer a los vecinos» frente a las políticas del Partido Popular. El aspirante evitó hacer previsiones sobre el resultado final y aseguró que confía plenamente en la decisión de los afiliados. «La militancia es soberana, así que respeto absoluto al resultado que arrojen las urnas», manifestó. También animó a los afiliados a acudir a votar para lograr una participación elevada.

De igual forma, aseguró que, independientemente de quién resulte vencedor, este lunes comenzará una nueva etapa para la organización. «Gane quien gane, habrá ganado el partido», sostuvo. «El Partido Socialista es un partido fuerte, unido, democrático y plural, pero, sobre todo, vamos a saber unirnos a partir de mañana para sacar adelante un proyecto ganador». Por el momento, no entra a valorar si integrá a miembros de la otra candidatura si gana las primarias

Por su parte, Nuño destacó que afronta la jornada con buenas sensaciones después de una semana marcada por una intensa comunicación con los militantes. «La impresión es buena porque hemos estado toda la semana con mucha intensidad y la respuesta ha sido muy positiva»,. No obstante, llamó a mantener «los pies en la tierra» y recordó que «la militancia elige, el voto es secreto y cada persona toma su decisión». Nuño insistió en que su candidatura no pretende crear bloques dentro de la agrupación, sino integrar a todos los afiliados una vez concluido el proceso.

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«Somos un proyecto único, que es el Partido Socialista de Oviedo», defendió. Su objetivo, añadió, es construir una propuesta capaz de enfrentarse a «la derecha que está gobernando ahora mismo» y ofrecer a la ciudad un modelo basado en el progreso y la cohesión social. «No busco fracciones, busco una integración total de la militancia ovetense», recalcó Nuño, quien aseguró que, una vez finalizadas las primarias, el partido se dirigirá al conjunto de la ciudadanía con un proyecto de ciudad y de municipio.