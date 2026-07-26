El histórico laurel que cedió en Palacio Valdés ya tiene sustituto: será de una especie de "reconocido simbolismo" en Oviedo

La calle Palacio Valdés recuperará su árbol más emblemático con la plantación de un roble de entre ocho y diez metros que sustituirá al laurel talado el pasado mayo tras partirse una de sus ramas principales. El Ayuntamiento acaba de poner en marcha el contrato para adquirir el ejemplar, al que destinará 8.800 euros. Según explicó el concejal de Planeamiento y Medio Ambiente, Nacho Cuesta, la elección responde al objetivo de "potenciar el valor histórico y social" del entorno con una especie de "reconocido simbolismo" para la ciudad.

La operación, tramitada como un contrato menor al que optan tres empresas a las que se ha solicitado presupuesto, se pone en marcha para dotar a la zona de un árbol conmemorativo de "gran porte" tras el desplome de una rama principal del antiguo ejemplar, talado unos días después por seguridad, frente al edificio de La Jirafa.

Cuesta destacó que, tras la pérdida de la anterior pieza arbórea, el gobierno local se "comprometió a replantar en el menor tiempo posible un nuevo árbol" que aportase un valor añadido al entorno, con lo que con esta acción se cumple su promesa. La memoria técnica del proyecto justifica la elección de un "Quercus robur" con una altura de entre ocho y diez metros para este emplazamiento céntrico.

El documento especifica, también, que la pieza ha de contar con un calibre de 65-70 y será sometida a seis repicados previos en cepellón o contenedor, un tratamiento profesional necesario para asegurar el éxito del trasplante en un ejemplar de tales dimensiones.

La administración local fijó un presupuesto de licitación de 8.000 euros netos, cifra que alcanza los 8.800 euros aplicado el correspondiente IVA. El Ayuntamiento reconoció en el expediente una insuficiencia de medios materiales propios para gestionar este suministro debido a la especialización y logística que requiere, lo que motiva la externalización del servicio. El pliego incluye el transporte en un vehículo de carga especial de doce metros de longitud hasta su recepción.

El plazo para la entrega de la planta se establece en seis semanas desde el momento de la adjudicación, a efectuar en fechas próximas. El criterio de valoración para la elección del contratista es exclusivamente el precio ofertado por las entidades invitadas al proceso.

Esta nueva dotación a las zonas verdes de la urbe tiene su origen en los hechos acontecidos el 16 de mayo de 2026. Aquella tarde, el icónico laurel que presidía tradicionalmente la confluencia de las calles Pelayo y Palacio Valdés sufrió una rotura imprevista y una rama de gran calibre impactó contra un banco de la vía pública en plenos festejo de La Ascensión.

Aunque el suceso se saldó sin heridos, los informes técnicos advirtieron de que el ejemplar había quedado descompensado y enfermo. Por este motivo, los servicios municipales ejecutaron la tala total del tronco el 18 de mayo para garantizar la seguridad de los viandantes.