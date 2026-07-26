Largas colas en Oviedo para probar las fresas con chocolate "más famosas del mundo": "Merece totalmente la pena"

Si mezclas fresas con chocolate tienes un postre que suele gustar a grandes y pequeños. No es ningún misterio y por eso cada vez hay más negocios dedicados a los postres donde la fruta y sus complementos (toppings, en inglés) son los protagonistas. En Oviedo se han formado grandes colas para probar "las fresas más famosas del mundo" de La Fresería. El establecimiento de Oviedo se suma a los más de 45 locales que tiene la franquicia en España y Europa.

Desde la cadena han querido agradecer "la gran acogida". Quienen ya han probado la nueva propuesta dulce de la capital aseguran que "merece totalmente la pena". La tienda ha abierto en pleno centro de la ciudad, en la calle Jesús 14, en el local que durante años acogió a la tienda de arte sacro La Victoria, un establecimiento con mucha historia y muy reconocible para varias generaciones de ovetenses.

Los clientes pueden elegir entre vasos de distintos tamaños: el vaso S, por 4,50 euros; el vaso M, por 6,50 euros; y el vaso XL, por 15,90 euros, este último con todas las salsas y toppings ilimitados. Entre las salsas disponibles figuran chocolate con leche y avellanas, chocolate negro, chocolate blanco, crema blanca de chocolate con avellanas, nata montada, crema de leche condensada, salsa Oreo y salsa de pistacho.

La oferta se completa con toppings como crumble de pistacho, oreo o lotus, ositos de gominola, marshmallows, cookie dough casero, coco rallado, galletas dinosaurus, lacasitos y barrita kinder bueno blanco. La carta también incorpora otros productos como fresas con crema, crème brûlée, miel directamente sacada del panal y cookie dough, reforzando una propuesta pensada para el público más goloso.

Lo más llamativo del establecimiento es un grifo del que sale una cascada de chocolate con la que se bañan las frutas.

La fuente de chocolate continuo

A la propuesta de esta cadena en pleno centro de Oviedo se suma otro local que ha instalado una fuente de chocolate continuo para bañar sus frutas "lavadas en el momento". Este negocio, situado en la calle del Padre Buenaventura Paredes, acaba de instalar la que aseguran es la primera máquina de estas características de la ciudad. "En Deli Fresa Oviedo trajimos la locura de la fuente de chocolate continuo para que dejes de imaginarlo y vengas a probarlo", sostienen.

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Además de fresas con chocolate también sirven "ensaladas de frutas", granizados y el postre colombiano para combatir el calor. Se trata del "cholado", una mezcla de granizado y ensalada de frutas tropicales. El preparado va rematado con bola de helado y leche condensada. La responsable del local explica que es "el aire acondicionado de los postres".