De una idea en un bar a reunir a 1.200 vecinos: la fiesta de Oviedo que no deja de crecer

A las ocho de la mañana ya había vecinos colocando las mesas. Horas después, la calle San Melchor García Sampedro, en Otero, se había transformado en un enorme comedor al aire libre para unas 1.200 personas, récord de participación de una comida popular que, en apenas tres años, se ha convertido en un acto multitudinario.

«Era emocionante ver a la gente trabajar desde primera hora», destacaban Gonzalo González de Lena, miembro de la comisión de vecinos, y su presidente, Juan José Castro Sanjurjo. Cerca de medio centenar de residentes colaboró desde primera hora en el montaje de las mesas, convencidos de que, cuando terminara la jornada, tampoco faltarían manos para recogerlas. «La anécdota es convivir todos formando unas fiestas de barrio», resumían.

La iniciativa nació hace tres años durante una conversación entre amigos en un bar. Aquella primera edición reunió a unas 200 personas. Desde entonces, la cita no ha dejado de crecer hasta alcanzar este año una asistencia seis veces mayor. «Lo que comenzó como una idea en el bar se ha convertido en una fiesta de barrio», explican los organizadores.

El éxito ha llevado incluso a plantear un nuevo reto para futuras ediciones. Después de llenar prácticamente toda la calle, la comisión quiere prolongar el recorrido de las mesas más allá de la pasarela sobre la ronda Sur. «Para arriba de la cuesta no nos dejan subir, así que queremos pasar el puente, que también forma parte de la calle», señalan.

Los organizadores atribuyen buena parte del crecimiento a la implicación vecinal y a la colaboración de los establecimientos hosteleros de la zona, que se sumaron a la iniciativa desde el primer momento. «Convencer a los bares fue sencillo; son los primeros interesados en participar en estas cosas», apuntan.

Empanadas, embutidos, quesos, carne, vino y, sobre todo, mucha sidra llenaron las mesas durante una comida en la que el ambiente fue el gran protagonista. Quien pasaba por la calle encontraba enseguida una invitación para compartir mesa o sobremesa con cualquiera de los grupos de vecinos.

«Cada año somos más y eso se nota desde primera hora», comentaba Pedro González de Lena Viejo, uno de los asistentes habituales a la cita, que atribuía el éxito al trabajo de la comisión y al creciente compromiso del barrio con unas fiestas que no dejan de ganar participación.

La sobremesa estuvo animada por la representación del grupo de teatro Margen, cuyos integrantes recorrieron las mesas interpretando algunos de sus personajes más conocidos y arrancando las carcajadas de los asistentes. «Lo mejor es el falso borracho que va por las mesas pidiendo comida», comentaba entre– risas Miguel Riesgo, que acudía por segundo año consecutivo junto a su grupo de amigos.

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La programación de las fiestas incorporó este año, además de la comida popular, una caminata celebrada el sábado. Una cita más para unas fiestas que siguen creciendo y que ya tienen marcado su próximo objetivo: que las mesas crucen el puente en la próxima edición.