Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Un motorista resulta herido en un accidente en una transitada glorieta de Oviedo

El accidente se produjo cuando el turismo cambió de carril en la glorieta y rozó a la motocicleta, cuyo conductor cayó a la calzada

Los agentes en el lugar del accidente.

Los agentes en el lugar del accidente. / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Un motorista resultó herido la noche de este sábado tras sufrir una colisión con un turismo en la glorieta de Marcelino Suárez, en Oviedo. El accidente se produjo alrededor de las 23.00 horas, cuando el conductor del coche cambió de carril y rozó a la motocicleta, que cayó sobre la calzada. El conductor no se percató de la presencia de la moto cuando realizó la maniobra y el herido acabó en el suelo.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Los serviciossanitarios le realizaron una una primera asistencia sanitaria en el lugar del accidente. Presentaba dolor en la cadera y en la pierna derecha, por lo que fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para ser sometido a una valoración médica más completa. Por su parte, los agentes de la Policía Local se personaron en el lugar de los hechos. En un primermomento, le realizaron la prueba de alcoholemia al conductor del turismo que dio negativa. De forma paralela, relaizaron todas las mediciones necesarias para determinar cómo ocurrieron los hechos e incorporar las pruebas al atestado.

Noticias relacionadas

Una patrulla se desplazó posteriormente hasta el centro hospitalario para interesarse por su estado y completar las diligencias relacionadas con el siniestro. En principio, las lesiones del motorista no parecían revestir gravedad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo gran Zara que Inditex abrirá en el centro de Oviedo: serán 7.000 metros cuadrados de tienda y ocupará un emblemático edificio
  2. Un hombre resulta herido de gravedad tras ser golpeado por su hijastro cuando presuntamente agredía a su pareja en Oviedo
  3. La tormenta de fuertes lluvias y granizo inunda calles de Oviedo y obligan a cortar el puente de Melchor García Sampedro
  4. Fallece Ana Violeta Díaz, hija de los antiguos propietarios de la sidrería El Ferroviario
  5. La concejala de Festejos de Oviedo habla de San Mateo: 'Si hubiésemos sido sectarios, Rodrigo Cuevas no actuaría
  6. Oviedo celebra la apertura de una mega tienda de seis plantas de Zara en el centro: 'Va a ser una gran oportunidad para los que busquen trabajo
  7. La gran obra del Instituto Fernández-Vega en Oviedo: 10 millones de euros para ampliar consultas, dos plantas de aparcamiento y nuevas contrataciones
  8. Boda por todo lo alto en el Ayuntamiento de Oviedo: el concejal Nacho Cuesta se casa con la arquitecta Carola Zárate Echeverría

Un motorista resulta herido en un accidente en una transitada glorieta de Oviedo

Un motorista resulta herido en un accidente en una transitada glorieta de Oviedo

Oviedo se prepara para el eclipse: repartirá de forma gratuita gafas, un imán y más sorpresas

Oviedo se prepara para el eclipse: repartirá de forma gratuita gafas, un imán y más sorpresas

Enrique Rodríguez Nuño y Sergio Llera abren una decisiva jornada de votación en las primarias del PSOE de Oviedo

Enrique Rodríguez Nuño y Sergio Llera abren una decisiva jornada de votación en las primarias del PSOE de Oviedo

Largas colas en Oviedo para probar las fresas con chocolate "más famosas del mundo": "Merece totalmente la pena"

Largas colas en Oviedo para probar las fresas con chocolate "más famosas del mundo": "Merece totalmente la pena"

Cuatro grandes inversiones transformarán edificios históricos del centro de Oviedo: desde un hotel de lujo hasta un Zara gigantesco

Cuatro grandes inversiones transformarán edificios históricos del centro de Oviedo: desde un hotel de lujo hasta un Zara gigantesco

El histórico laurel que cedió en Palacio Valdés ya tiene sustituto: será de una especie de "reconocido simbolismo" en Oviedo

El histórico laurel que cedió en Palacio Valdés ya tiene sustituto: será de una especie de "reconocido simbolismo" en Oviedo

¿Es posible controlar los chorros de las fuentes de Oviedo? Esta es la innovadora propuesta interactiva que lanzará el Ayuntamiento

¿Es posible controlar los chorros de las fuentes de Oviedo? Esta es la innovadora propuesta interactiva que lanzará el Ayuntamiento

Los Amigos del Camino rinden tributo a Santiago Apóstol en Oviedo con una ofrenda floral

Los Amigos del Camino rinden tributo a Santiago Apóstol en Oviedo con una ofrenda floral
Tracking Pixel Contents