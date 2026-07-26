Un motorista resulta herido en un accidente en una transitada glorieta de Oviedo
El accidente se produjo cuando el turismo cambió de carril en la glorieta y rozó a la motocicleta, cuyo conductor cayó a la calzada
Un motorista resultó herido la noche de este sábado tras sufrir una colisión con un turismo en la glorieta de Marcelino Suárez, en Oviedo. El accidente se produjo alrededor de las 23.00 horas, cuando el conductor del coche cambió de carril y rozó a la motocicleta, que cayó sobre la calzada. El conductor no se percató de la presencia de la moto cuando realizó la maniobra y el herido acabó en el suelo.
Los serviciossanitarios le realizaron una una primera asistencia sanitaria en el lugar del accidente. Presentaba dolor en la cadera y en la pierna derecha, por lo que fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para ser sometido a una valoración médica más completa. Por su parte, los agentes de la Policía Local se personaron en el lugar de los hechos. En un primermomento, le realizaron la prueba de alcoholemia al conductor del turismo que dio negativa. De forma paralela, relaizaron todas las mediciones necesarias para determinar cómo ocurrieron los hechos e incorporar las pruebas al atestado.
Una patrulla se desplazó posteriormente hasta el centro hospitalario para interesarse por su estado y completar las diligencias relacionadas con el siniestro. En principio, las lesiones del motorista no parecían revestir gravedad.
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