El (nuevo) reconocimiento nacional que recibirá la cofradía del Desarme

La Cofradía del Desarme no para de recibir reconocimientos de nivel nacional. El Centro Asturiano de Madrid le entregará el próximo 4 de agosto el Urogallo 2025 dentro de la categoría festejos por su trabajo para conservar, promocionar y difundir una de las tradiciones históricas y gastronómicas más emblemáticas de Oviedo. Miguel Ángel de Dios, hermano mayor de la Cofradía del Desarme, recogerá la distinción con «enorme orgullo y gratitud». No estará solo en el acto que se celebrará en el seno de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA); le acompañarán los miembros de la entidad luciendo la característica chaquetilla blanca y el mandil azul. «Que los asturianos en la capital de España reconozcan nuestra fiesta es una gran satisfacción en todos los sentidos», señaló.

El galardón llega meses después de que el Desarme consiguiese el pasado año la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, un hito que reforzó su proyección fuera del Principado. «El Desarme es cultura, historia y gastronomía», destacó De Dios, quien considera fundamentales a los centros asturianos repartidos por el mundo para extender el conocimiento de la fiesta. El hermano mayor recordó las recientes acciones promocionales realizadas en entidades asturianas de México, Buenos Aires y Cuba. «Son nuestros mejores embajadores para difundir los valores de nuestra cultura y de nuestra gastronomía», afirmó. La cofradía también recibió recientemente en Oviedo a un grupo de jóvenes descendientes de asturianos que viajaron a la región para conocer sus raíces.

Todo esfuerzo es pooco para lograr un nuevo reconocimiento: ser Fiesta de Interés Turístico Internacional. En Asturias tan solo una fiesta tiene este renocimiento. Se trata del Descenso Internacional del Sella y la declaración se produjo en 1980. En estos cuarenta años no hubo más reconocimientos de este tipo y De Dios quiere que el Desarme tenga esta distinción a pirncipios de la próxima década. Para ello, la cofradía se tiene que emplear a fondo. Junto a Otea y el Ayuntamiento, ya se encuentra organizando la programación de este año, que comenzará el 16 de octubre y se prolongará hasta el día 25.

El programa incluirá el tradicional pregón desde el balcón Ayuntamiento, conferencias y diferentes actos culturales y gastronómicos. Una de las principales novedades será el regreso de las recreaciones históricas. La cofradía tomó la decisión de que se celebre cada dos años y los actores recorrerán espacios emblemáticos de Oviedo como la plaza del Ayuntamiento, la Catedral y la calle Uría. También volverá a celebrarse la gran actividad en el parque de Invierno mientras en los restaurantes de la ciudad se degustan los garbanzos con bacalao, los callos al estilo Oviedo y el arroz con leche.

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Existen diversas teorías sobre el inicio de esta tradición centenaria, pero el más plausible es que su punto de inicio se produjo en 1836. Los carlistas intentaron tomar Oviedo y el 10 de octubre, -el día del cumpleaños de la Reina Isabel II-, las autoridades deciden dar un rancho extraordinario a los soldados a base de garbanzos, tocino, carne y patatas. Nueve jornadas después se produce un nuevo ataque carlista con numerosos muertos, entre ellos cuatro milicianos y se contempla que los fallecidos de ese cuerpo reciban un homenaje y una compensación para sus familias.