El Open de Ajedrez de Oviedo termina con un "increíble" empate de once jugadores en el primer puesto

En el Palacio de Congresos de Oviedo, la partida entre el ruso Dmitry Zhukov y el gallego Roberto Patiño centraba todas las miradas ayer. El juego era el último del Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Oviedo y aunque ninguno de los dos tenía opciones de alcanzar el liderato hubo expectación porque el resultado de su enfrentamiento decidía el nombre del campeón que saldría de entre 240 inscritos.

Con las tablas que firmaron, el Maestro Internacional israelí Guy Levin se impuso en un empate entre once jugadores con siete puntos en la cabeza de la clasificación, lo cual obligó a recurrir a los coeficientes de desempate para otorgar el laurel. "Es un resultado increíble", señalaron desde la organización del Club Ciudad Naranco por un desenlace tan ajustado y poco frecuente en torneos de este nivel.

La partida entre Zhukov y Patiño se prolongó durante casi cinco horas antes de generar ese efecto mariposa en la tabla definitiva. En los instantes finales del choque sobre el tablero solo quedaban tres piezas: los dos reyes y un peón de las blancas que hostigaban al rey de las negras. Una veintena de personas se agolpaba alrededor de la mesa siguiendo cada movimiento, hasta que los jugadores se dieron la mano para ratificar el empate. Por allí estaba Levin, el joven ganador de 20 años, que declaró haber completado un torneo "de menos a más", a pesar de que su arranque fue impecable con cinco victorias en las primeras cinco rondas.

"Fue realmente genial, lo disfruté mucho. El ambiente, las instalaciones y la organización fueron muy buenas", declaró el campeón tras confirmarse su victoria. Levin, que llegó a Oviedo después de competir en Andújar y Portugal, subrayó la hospitalidad de la ciudad, que "es muy bonita". "He estado en muchos lugares de España y este es ahora de mis favoritos, sin duda", lanzó como flor. Tras este triunfo, el israelí regresará brevemente a su país antes de afrontar nuevos retos ajedrecísticos.

Entre los once jugadores que terminaron empatados a siete puntos se encontraba también Gabriel del Río, el Gran Maestro hispanoargentino que defendía el título la edición anterior. "El que ha ganado se lo merecía", admitió con sinceridad el veterano jugador por Levin. Del Río, que protagonizó una de las exhibiciones de partidas simultáneas durante la semana en la Universidad de Oviedo, lamentó un error cometido en una de las rondas intermedias que terminó pasándole factura en el cálculo final de puntos.

Olímpica

La representación femenina –categoría cuyo premio se lo adjudicó Lucía Sánchez, con seis puntos– y el futuro del ajedrez nacional también tuvieron presencia en el torneo en la figura de Inés Prado. La Maestra FIDE gallega, que destacó la calidad del certamen ovetense, es miembro de la selección española de ajedrez y concurrirá a las Olimpiadas de la disciplina, que acogerá en septiembre Samarcanda (Uzbekistán).

"Regresé este año porque la sala de juegos es espectacular y las condiciones son súper buenas, aunque el año pasado obtuve mejores resultados y ahora me centraré en los torneos de verano", manifestó la ajedrecista. Para la jugadora, representar a España es un tremendo acicate deportivo. "Serán mis primeras Olimpiadas y los nervios son inevitables, pero ya he estado en Europeos y Mundiales con la selección. Es un orgullo que te convoquen y un premio al esfuerzo de los últimos años", explicó.

En cuanto a la organización, cerró la edición con una profunda satisfacción. El incremento en la dotación económica, que superó los 8.000 euros en premios, y la presencia de cinco Grandes Maestros y once Maestros Internacionales confirma al Open de Oviedo como una cita consolidada en el circuito nacional de ajedrez. Los responsables del evento celebran el "éxito" de la convocatoria.