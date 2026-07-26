Oviedo se prepara para el eclipse: repartirá de forma gratuita gafas, un imán y más sorpresas
Turismo distribuirá desde este lunes en El Escorialín el pack gratuito «Oviedo vive el eclipse», con un máximo de cuatro unidades por persona
Unas gafas especiales para la observación solar, un imán conmemorativo con la fecha y una guía de buen uso componen el pack gratuito «Oviedo vive el eclipse», que comenzará a repartirse este lunes en la Oficina de Información Turística de El Escorialín. La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Turismo, dirigida por Alfredo García Quintana, con el objetivo de preparar a vecinos y visitantes para contemplar con seguridad el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto.
Los packs se entregarán en horario de 15.30 a 16.30 horas, con un máximo de cuatro unidades por persona, hasta agotar las existencias. El material incluye recomendaciones para disfrutar del fenómeno astronómico sin poner en riesgo la vista. El eclipse tendrá lugar durante el atardecer del miércoles 12 de agosto y será uno de los acontecimientos astronómicos más destacados de los últimos años. Oviedo estará situado dentro de la franja de totalidad, por lo que la Luna llegará a cubrir completamente el disco solar durante unos instantes.
El fenómeno obligará a extremar las precauciones. Mirar directamente al Sol durante las fases parciales puede provocar daños graves y permanentes en los ojos, por lo que será imprescindible utilizar gafas específicas y homologadas para la observación solar. Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente.
Con esta campaña, la Concejalía de Turismo pretende fomentar una observación responsable de un acontecimiento excepcional. El mensaje de la iniciativa resume el espíritu de la propuesta: «Un acontecimiento así merece mirarse al cielo con ilusión y con seguridad».
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