La participación en las primarias del PSOE de Oviedo baja al 24,73% a las 13.30 horas

La segunda vuelta de las primarias del PSOE de Oviedo registró a las 13.30 horas una participación del 24,73%. Hasta ese momento habían depositado su voto 159 militantes, según los datos facilitados por la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO). La cifra se sitúa por debajo de la registrada a la misma hora en la primera vuelta, celebrada la semana pasada. Entonces ya habían acudido a las urnas 174 afiliados, lo que representaba una participación del 27,06%.

Los militantes socialistas de Oviedo están llamados a elegir entre Sergio Llera y Enrique Rodríguez Nuño, los dos candidatos que consiguieron pasar a la segunda vuelta de las primarias para designar a su candidato a las elecciones municipales Ambos aspirantes fueron los encargados de abrir las votaciones a primera hora de la jornada. Tanto Llera como Nuño pidieron y defendieron la necesidad de que el partido salga unido del proceso interno, con independencia del resultado que arrojen las urnas.

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La votación continuará hasta las 20.00 horas, momento en el que se cerrarán las urnas y comenzará el recuento de los sufragios. El resultado determinará quién encabezará la lista a las elecciones del 23 de mayo.