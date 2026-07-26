La participación en las primarias del PSOE de Oviedo baja al 24,73% a las 13.30 horas
Un total de 159 militantes habían votado a esa hora, quince menos que en la primera vuelta, cuando la participación alcanzó al mediodía el 27,06%
La segunda vuelta de las primarias del PSOE de Oviedo registró a las 13.30 horas una participación del 24,73%. Hasta ese momento habían depositado su voto 159 militantes, según los datos facilitados por la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO). La cifra se sitúa por debajo de la registrada a la misma hora en la primera vuelta, celebrada la semana pasada. Entonces ya habían acudido a las urnas 174 afiliados, lo que representaba una participación del 27,06%.
Los militantes socialistas de Oviedo están llamados a elegir entre Sergio Llera y Enrique Rodríguez Nuño, los dos candidatos que consiguieron pasar a la segunda vuelta de las primarias para designar a su candidato a las elecciones municipales Ambos aspirantes fueron los encargados de abrir las votaciones a primera hora de la jornada. Tanto Llera como Nuño pidieron y defendieron la necesidad de que el partido salga unido del proceso interno, con independencia del resultado que arrojen las urnas.
La votación continuará hasta las 20.00 horas, momento en el que se cerrarán las urnas y comenzará el recuento de los sufragios. El resultado determinará quién encabezará la lista a las elecciones del 23 de mayo.
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