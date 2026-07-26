Sergio Llera será el candidato del PSOE de Oviedo a las elecciones municipales

Sergio Llera gana las primarias del PSOE de Oviedo y será el candidato socialista a la Alcaldía en las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027. El presidente de las Juventudes Socialistas de Asturias se impuso a Enrique Rodríguez Nuño en la segunda vuelta del proceso interno celebrado este domingo. Obtuvo 148 votos frente a los 124 que logró Nuño. Hubo 12 votos en blanco.

La votación puso fin a varias semanas de campaña en las que ambos aspirantes presentaron sus respectivos proyectos ante la militancia. Un total de 650 afiliados estaban llamados a participar en una jornada electoral que se prolongó hasta las 20.00 horas.

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Tras su victoria, Llera afrontará ahora el reto de preparar la candidatura municipal con la que el PSOE intentará recuperar el gobierno de Oviedo. Durante la jornada, el vencedor había defendido que, con independencia del resultado, el partido debía iniciar una nueva etapa para construir una alternativa al PP.