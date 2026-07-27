"La Castalia" impulsa a los jóvenes talentos con un nueva edición de Ópera Estudio

La lírica fue protagonista este lunes en el Club LA NUEVA ESPAÑA con un adelanto de la II edición de Ópera-Estudio, un proyecto de "La Castalia", que se consolida como una plataforma para impulsar a los jóvenes talentos. La novedad de este año es el estreno absoluto de la ópera de cámara "El sobre equivocado", de Yónatan Santianes, que compartirá cartel con la clásica ópera bufa "La serva padrona", de G. B. Pergolesi.

Begoña García-Tamargo, directora artística de La Castalia, anunció que la representación tendrá lugar el próximo viernes 31 de julio de 2026 a las 20:00 horas en el Teatro Filarmónica de Oviedo, con entrada libre hasta completar el aforo. García-Tamargo destacó la sólida trayectoria de Santianes, autor de 24 zarzuelas y más de 180 canciones, y obras como "13 Reyes: El Camino Primitivo", "en una línea compositiva enfocada en tender puentes", señaló. La actriz María Piquero, directora de Teatro y Escena, detalló que su labor se ha centrado en la psicología y construcción de los personajes, así como en la evolución de cómo se relacionan entre ellos sobre las tablas.

"La cultura no es un gasto, es una inversión", precisó Yónatan Santianes, antes de realizar una contextualización histórica de "La serva padrona", estrenada originalmente en 1733. Para entonces Pergolesi ya se había triunfado con la Misa en Fa mayor (Misa de San Emidio), compuesta en 1732, por encargo de la municipalidad de Nápoles en agradecimiento tras los terremotos que azotaron la región.

Santianes explicó cómo la obra rompió moldes al ser de las primeras óperas en italiano y cómo, años más tarde en París, desató la histórica "querella de los bufones" entre los partidarios del rey Luis XV y los de la reina. "La serva padrona" (en español, "La criada patrona") es un intermezzo, en dos partes, con libreto en italiano de Gennaro Antonio Federico. La ópera dura sólo unos 45 minutos y se representó originalmente como un intermezzo en la ópera seria de Pergolesi "Il prigionier superbo" (El orgulloso prisionero). Santianes señaló que su propia creación, "El sobre equivocado", conecta directamente con el enredo de la pieza clásica a través de una divertida confusión de un sobre.

El cierre del acto lo pusieron las intervenciones musicales. El barítono Ángel Simón conmovió al público con el aria de "La serva padrona", "Aspettare e non venire", mientras que la soprano Noive Solar, brilló con "Stizzoso, mio stizzoso", de la misma obra.

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Las sopranos Ángeles Rojas (Serafina) y Vilma Ramírez (Leonor), las mezzosopranos Paula Duarte y Anne Broers, y el tenor Álvaro Segador, acompañados por Arián Alegre al piano, ofrecieron una aplaudida previa de "El sobre equivocado", "que narra unos hechos que han ocurrido realmente en algún teatro, por ejemplo en el Liceu de Barcelona", tal como desveló Santianes