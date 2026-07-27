Delia Losa dimite como secretaria general del PSOE en Oviedo tras la victoria de Sergio Llera en las primarias

La secretaria general de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO-PSOE), Delia Losa, ha presentado este lunes su dimisión al frente de la organización apenas un día después de la celebración de las elecciones primarias en las que Sergio Llera fue elegido candidato socialista a la Alcaldía de Oviedo. La dirigente abandona además todos los cargos orgánicos que desempeñaba en el partido.

En un comunicado, Losa explica que su decisión llega tras una "profunda reflexión" una vez concluido el proceso interno y sostiene que el candidato elegido "necesita a su lado un equipo fuerte, cohesionado e ilusionado que le acompañe en su camino hacia la Alcaldía de Oviedo". "Creo que yo no soy la persona más adecuada para capitanear el trabajo que queda por delante", añade.

La ya ex secretaria general asegura estar convencida de que "ha llegado el momento de dar un paso a un lado" y aprovecha su despedida para agradecer el apoyo recibido durante esta etapa. En especial, dedica un reconocimiento al secretario de Organización de la AMSO-PSOE, Mario Peláez, por su "incansable, imprescindible y riguroso trabajo".

Pese a abandonar sus responsabilidades orgánicas, Losa afirma que mantiene intacto su compromiso con el PSOE. "Ha sido un honor desempeñar las responsabilidades que el partido me ha confiado y mis ideales y mis convicciones siempre seguirán intactas", señala en el comunicado.

La dirigente concluye trasladando su respaldo al nuevo candidato socialista a la Alcaldía de Oviedo. "Sergio (Llera) tendrá mi absoluta lealtad", afirma, al tiempo que le desea "todo el ánimo, la ilusión y la fuerza para conseguir que nuestro partido recupere la Alcaldía de Oviedo".

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La dimisión abre ahora una nueva etapa en la dirección de la agrupación socialista ovetense tras el relevo surgido de las primarias celebradas este domingo.