El derribo de los Hongos del antiguo HUCA costará dos millones de euros

El derribo de los Hongos del viejo HUCA costará unos dos millones más y elevará la obra a cerca de siete millones de euros. El Principado ultima el modificado del contrato que permitirá incorporar estos edificios al proyecto de demolición del antiguo complejo hospitalario, una actuación cuyo presupuesto pasará así de los 4,9 millones iniciales a rondar los siete millones. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, aseguró este lunes que el expediente se encuentra ya en su fase final y que el incremento del coste no alterará el plazo de ejecución de las obras, fijado en diez meses.

Peláez explicó, tras el Consejo de Gobierno, que el modificado ya ha superado los informes de supervisión y de los servicios jurídicos y únicamente está pendiente del visto bueno de Intervención antes de su aprobación definitiva. "Ya ha pasado por supervisión y por los servicios jurídicos para elevarlo al Consejo de Gobierno", señaló.

La incorporación de los Hongos era el principal cambio pendiente en un proyecto que contempla el derribo de 56.816 metros cuadrados construidos del viejo HUCA sobre una parcela de 230.000 metros cuadrados. Estos característicos pabellones, que suman 2.302 metros cuadrados, iban a conservarse inicialmente para acoger un centro de innovación como uno de los símbolos de la etapa sanitaria del complejo, pero los estudios técnicos concluyeron que resultaba más económico demolerlos que rehabilitarlos, lo que obligó a modificar el contrato que previsiblemente seguirá ejecutando la empresa Hercal Diggers.

Precisamente el análisis del estado de estas estructuras fue una de las causas que llevó a paralizar las obras hace ahora un año, junto con el retraso en el traslado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias a su nueva sede en el Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera. Los trabajos se reanudaron el pasado lunes y, según explicó Peláez, podrán avanzar durante unos tres meses sin interferir en la actividad del centro, ya que comenzarán por la zona opuesta de la parcela.

El consejero evitó concretar si habrá derribos visibles antes de octubre, fecha prevista para el traslado del Centro de Sangre y Tejidos. "No conozco técnicamente todo el proyecto, pero las obras son compatibles, al menos durante tres meses, con el Centro de Sangre y Tejidos. Las obras empezarán por el lado opuesto. No puedo garantizar que haya demoliciones antes de octubre, porque desconozco ese dato. El Centro de Sangre y Tejidos abandonará el emplazamiento en octubre y no sé cuál es el calendario de traslados de la Cruz Roja", afirmó.

Peláez añadió que la actuación tampoco afectará al centro de dispensación de metadona.

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Hasta la paralización de las obras apenas se habían ejecutado 101 de los 365 días previstos en el contrato y se había certificado alrededor de medio millón de euros de los 4,9 millones presupuestados inicialmente. La mayor parte de ese importe correspondía a trabajos preparatorios y a la gestión de residuos, mientras que los derribos propiamente dichos apenas habían comenzado. Con la aprobación del modificado, el Principado confía ahora en imprimir un nuevo impulso a una actuación considerada clave para avanzar en la transformación urbanística de los terrenos del viejo HUCA.