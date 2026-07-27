Guillermo Peláez asumirá el mando del PSOE de Oviedo tras la dimisión de Delia Losa

La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) ha decidido constituir una gestora presidida por Guillermo Peláez para hacerse cargo de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO-PSOE) tras la dimisión presentada este lunes por su secretaria general, Delia Losa, apenas un día después de las elecciones primarias en las que Sergio Llera fue elegido candidato socialista a la Alcaldía de Oviedo.

La renuncia de Losa, que también abandona todos los cargos orgánicos que desempeñaba en el partido, fue comunicada esta mañana por la propia dirigente. En el comunicado explica que el candidato elegido debe afrontar esta nueva etapa con un equipo "fuerte, cohesionado e ilusionado" y considera que ella no es la persona más adecuada para liderarlo. "Creo que yo no soy la persona más adecuada para capitanear el trabajo que queda por delante", afirma.

Como respuesta, la FSA ha anunciado que una gestora encabezada por Guillermo Peláez asumirá la dirección de la agrupación local hasta la celebración de la asamblea que elegirá un nuevo secretario general y una nueva Comisión Ejecutiva.

En su comunicado, la dirección regional del PSOE agradece a Delia Losa "el trabajo serio y el compromiso militante" desarrollado durante su etapa al frente de la AMSO y considera que su papel ha sido "fundamental" para consolidar la organización. Además, destaca su carácter "dialogante y conciliador", que considera "imprescindible" para sentar las bases de un proyecto "fresco, joven y renovado" con el que los socialistas aspiran a convertirse en alternativa de gobierno en las elecciones municipales de 2027.

Noticias relacionadas

En su despedida, Losa aseguró que mantiene intacto su compromiso con el PSOE y trasladó su respaldo al nuevo candidato socialista a la Alcaldía. "Sergio tendrá mi absoluta lealtad", afirmó, al tiempo que le deseó "todo el ánimo, la ilusión y la fuerza" para recuperar la Alcaldía de Oviedo.