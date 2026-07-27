IU exige medidas de choque para blindar los barrios de Oviedo frente a los incendios forestales

IU exigió este lunes al equipo de gobierno la adopción de medidas de choque urgentes para blindar los barrios y núcleos de población frente a la amenaza de los incendios forestales. El portavoz de la coalición, Gaspar Llamazares, reclamó formalmente el refuerzo de las tareas de desbroce y la mejora del mantenimiento de los hidrantes para combatir una "virulencia inaudita" de los fuegos, potenciada por el cambio climático.

A través de una iniciativa que se presentará en el pleno ordinario de este martes, la formación busca conocer las previsiones de seguridad y los planes de actuación que el Ayuntamiento mantiene activos para proteger el perímetro del municipio.

La propuesta de la coalición pone el foco en la franja que separa el monte de las áreas residenciales, el denominado límite urbano-forestal. Llamazares defendió que resulta "imprescindible" ejecutar labores de limpieza exhaustivas en estas zonas críticas para evitar que posibles incendios alcancen las viviendas, tal y como ha sucedido recientemente en otros puntos de la geografía nacional.

En este sentido, Llamazares subrayó que todas las administraciones públicas son "corresponsables" ante la actual crisis ecológica y los nuevos desastres medioambientales.

Entre las peticiones concretas que el portavoz elevará al equipo de gobierno se encuentra la necesidad de agilizar los trámites administrativos para conceder licencias de limpieza de fincas y terrenos. El edil insistió en que, aunque la colaboración ciudadana y el trabajo de Protección Civil son fundamentales, el Ayuntamiento debe liderar una política preventiva decidida que no puede "posponerse más tiempo".

El grupo municipal vinculó esta demanda con la frecuencia creciente de fenómenos meteorológicos extremos. Para Llamazares, la respuesta institucional no debe limitarse únicamente a los planes convencionales de los Bomberos, sino que requiere actuaciones directas en el entorno forestal más próximo a los ciudadanos.

El portavoz concluyó señalando que el desarrollo de medidas urgentes es la única vía para frenar el impacto de un calentamiento global que se manifiesta ahora con una agresividad sin precedentes en el entorno natural de la ciudad.