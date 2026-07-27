Oviedo incluye un estreno absoluto de ópera en una agenda semanal cultural marcada por el teatro y el cine al aire libre

El Ayuntamiento de Oviedo despliega una programación cultural para esta semana que tiene como hito principal el estreno absoluto de una ópera, dentro de un calendario que apuesta por el teatro y las proyecciones cinematográficas en espacios públicos. Entre el 27 de julio y el 3 de agosto, la capital asturiana acoge el Festival Nacional Amateur y el inicio de las visitas teatralizadas al Teatro Campoamor, consolidando una propuesta que busca ofrecer a los ciudadanos un viaje por la música y el séptimo arte a través de conciertos de banda y ciclos de cine en diversas plazas de la ciudad.

La actividad arranca hoy, lunes, con un encuentro en el Club La Nueva España titulado "Cuando el telón esconde otra historia", a las 19.30 horas. Esta cita sirve para introducir el debut de la obra de cámara "El sobre equivocado", del compositor Yónatan Santianes, que se representa el viernes 31 en el Teatro Filarmónica junto a la pieza de Pergolesi "La serva padrona". Este tipo de iniciativas, enmarcadas en la II Edición Ópera-Studio, permitien al público asistir a un estreno absoluto con entrada gratuita hasta completar el aforo.

El XVI Festival Nacional de Teatro Amateur "Ciudad de Oviedo", dedicado a la memoria de José Antonio Lobato, también ocupa un lugar central en la agenda. La compañía Teatro Carbayín lleva a las tablas del Filarmónica la comedia "La maxa de la primera vez" durante la jornada del martes. Dos días después, la agrupación San Félix de Valdesoto traslada el certamen al Teatro Casino de Trubia con la obra "La fonda de Pepín García". Aunque no son de acceso libre, ambas funciones, que se ofrecen a las 19.30 horas, mantienen un precio accesible de cinco euros para fomentar la asistencia masiva de los vecinos.

El séptimo arte protagoniza las noches estivales mediante el ciclo "Cine a la luz de la luna". Diferentes localizaciones, a lo largo y ancho del municipio capitalino se transforman en salas de exhibición para títulos clásicos y contemporáneos para llevar la pantalla a los barrios y que el cine sea un punto de encuentro. Las proyecciones de cintas como "Con faldas y a lo loco" (plaza de la Iglesia de San Javier, en La Tenderina), "El favor" (pista polideportiva de Faro) y "Los caballeros las prefieren rubias" (plaza del Ayuntamiento) configuran el programa de esta semana, que tendrá lugar en todas las ocasiones a las 22.15 horas.

La música instrumental también tiene su espacio con las actuaciones de la Banda de Música Ciudad de Oviedo. La formación cumple con su doble cita semanal: primero en la calle Milicias Nacionales el miércoles a las 19.00 horas y, posteriormente, bajo el quiosco del Bombé en el Campo San Francisco durante la tarde del jueves a la misma hora. Asimismo, el patio del Edificio Histórico de la Universidad acoge los sonidos contemporáneos de Ganges y Marzo dentro del ciclo "Tiempos Nuevos" el miércoles a las 20.00 horas.

Para cerrar el periodo, el lunes 3 de agosto se inician los recorridos guiados por la Factoría Norte en el Teatro Campoamor. Estas visitas teatralizadas, diseñadas para grupos de 60 personas, se programan en pases de tarde durante toda la primera quincena del mes.

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Los interesados en conseguir una entradas para esta actividad como las de los próximos ciclos teatrales de 2026 pueden hacerse con ellas en las taquillas habituales de los teatros Campoamor y Filarmónica, así como en la plataforma digital municipal.