El PSOE propone comprar este edificio del centro de Oviedo para crear 60 viviendas públicas

El Grupo Municipal Socialista planteó formalmente este lunes que el Ayuntamiento de Oviedo adquiera el edificio situado en los números 4 y 6 de la calle Jovellanos con el fin de habilitar hasta 60 viviendas públicas que ayuden a frenar la gentrificación en el casco urbano.

A través de una iniciativa que se debatirá en el pleno de este martes, el edil Juan Álvarez instó al ejecutivo de Alfredo Canteli a participar en la inminente subasta de la propiedad, perteneciente a la Tesorería General de la Seguridad Social, para que el municipio pase "de las palabras a los hechos" en la creación de una oferta de alquileres asequibles destinada a jóvenes y familias tras la rehabilitación del bloque.

Juan Álvarez defendió que la recuperación de este inmueble permitiría sumar entre medio centenar y sesenta hogares al inventario de la ciudad, transformando los actuales 40 pisos de grandes dimensiones mediante una redistribución de sus espacios.

El portavoz socialista subrayó la necesidad de que la administración local asuma un papel activo, ya que, a su juicio, la institución "tiene capacidad para actuar" y, sin embargo, no ha mostrado la "ambición que exige la situación" actual del mercado inmobiliario.

La formación recordó que esta propuesta se enmarca en una estrategia iniciada el pasado mes de febrero para incrementar el parque residencial público mediante la compra de construcciones ya existentes. Álvarez subrayó la urgencia de esta medida al comparar la situación de la capital asturiana con otros municipios cercanos.

"Estamos muy lejos de las ciudades de nuestro entorno", explicó el concejal, quien contrastó las escasas siete viviendas de titularidad municipal que posee Oviedo con las 400 de Gijón o las cerca de 4.000 de las que dispone Bilbao.

El edil hizo especial hincapié en la importancia de intervenir en el corazón de la ciudad para evitar el desplazamiento de los residentes locales. En este sentido, sostuvo que la política habitacional también debe integrarse en el núcleo urbano y "no únicamente en nuevos desarrollos urbanísticos periféricos".

Según el edil del PSOE, la adquisición pública evitaría que estos activos terminen destinados a "nuevos alojamientos turísticos" o a precios prohibitivos, un fenómeno de gentrificación que, según advirtió, el Ayuntamiento todavía tiene margen para contener.

"No queremos que los vecinos y vecinas tengan que abandonar los barrios donde han vivido siempre", manifestó Álvarez, quien puso como ejemplo las políticas de compra de edificios ejecutadas en Barcelona.

Finalmente, el portavoz cuestionó las prioridades financieras del equipo de gobierno al recordar que recientemente se autorizó el desembolso de un millón de euros para un local comercial en el complejo Calatrava. Para el concejal, si existen fondos para tales operaciones, con mayor motivo debería haber recursos para invertir en soluciones habitacionales que resuelvan las dificultades de la ciudadanía ovetense.