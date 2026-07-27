Récord histórico de visitantes en el Museo de Bellas Artes de Asturias

El Bellas Artes de Asturias cerró el pasado mes de junio con el mejor registro de visitantes de su historia para ese periodo estival. Un total de 11.697 personas pasaron por sus salas, la cifra más elevada alcanzada por el Museo, según sus datos, en un mes de junio desde su apertura, en 1980. Los responsables de la institución atribuyen este llamativo incremento de visitantes, en gran medida, al interés despertado por la exposición temporal «Intercambios», comisariada por la conservadora del Museo Laura Baños.

«Intercambios» ha resultado ser, indican desde el Museo, un auténtico reclamo de la programación, capaz de atraer tanto al público habitual como a nuevos visitantes. Los responsables de la institución afirman que la muestra ha contribuido de forma decisiva al incremento de la afluencia y ha reforzado el papel del Bellas Artes como un espacio de referencia para el encuentro con el arte, la reflexión y la cultura.

Es previsible que estos buenos datos de asistencia se pongan sobre la mesa en la reunión de la junta de gobierno del Museo de Bellas Artes, que se celebra este lunes y que está previsto que presida la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. A la reunión también asistirá el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León.

Los responsables del Museo consideran que este récord de visitantes confirma el creciente interés tanto de la ciudadanía asturiana como de quienes visitan la región por una programación expositiva de calidad, con planteamientos innovadores y abierta a públicos diversos.

La dirección del Museo valora «muy positivamente» este hito, que, a su juicio, demuestra la capacidad de la institución para «conectar con la sociedad mediante proyectos culturales vinculados a los grandes debates del siglo XXI». Asimismo, agradece la respuesta del público, cuyo apoyo considera fundamental para el desarrollo de la actividad museística.

La exposición «Intercambios», inaugurada el pasado 4 de junio y que permanecerá abierta al público hasta el 25 de octubre, ofrece un recorrido por la colección del Museo revisitada a través de algunos de los principales desafíos de las sociedades contemporáneas y en diálogo con la obra de artistas actuales, muchos de ellos asturianos.

El discurso expositivo aborda cuestiones como la sostenibilidad, las migraciones, la construcción de la identidad individual y colectiva, la privacidad en la era digital, las nuevas formas de espiritualidad, la democratización del acceso a la información, la creciente interconexión global y la diversidad multicultural.

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Desde el Museo animan a quienes todavía no han visitado «Intercambios» a descubrir una exposición que presentan como «uno de los grandes hitos» de su programación anual de 2026.