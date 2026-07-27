Sergio Llera, candidato del PSOE a la Alcaldía de Oviedo: "Esta ciudad no es conservadora; hay una mayoría progresista esperando a que la movilicen"

Sergio Llera ha irrumpido en la escena política local rompiendo moldes. A sus 26 años, el secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias acaba de ser elegido este domingo candidato del PSOE a la Alcaldía de Oviedo. Asume las riendas aparejadas a este cargo tras un proceso de primarias en el que se desprende que la militancia busca renovación y una conexión directa con la realidad de los barrios, tal como promete el joven aspirante al bastón de mando. Frente al Oviedo "megalómano y de asfalto" que atribuye al actual regidor, Alfredo Canteli, ofrece uno "verde y amable" donde la ciudadanía y las políticas orientadas a su bienestar estarán "en el centro". "Si no lo viera posible, no me habría presentado", afirma con seguridad el candidato de Asociación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) sobre llevar de nuevo a su partido a gobernar en la capital de Asturias en 2027.

Día después de su victoria en las primarias. ¿Cómo se siente?

Pues me siento muy contento, como no podía ser de otra manera, y sobre todo con muchísimas ganas de empezar el trabajo duro. Yo lo decía ayer mismo: ayer acaban las primarias, pero empieza ya la campaña real para volver a recuperar esa Alcaldía para el socialismo. Me siento muy satisfecho con el resultado y con la participación que ha habido, aunque ha sido menos de la que nos gustaría, un 44 por ciento del censo. Igualmente, volvemos a demostrar a la ciudadanía que somos el partido más democrático y que aquí los candidatos los elige la militancia de base, no los despachos. Eso me da una fuerza enorme para afrontar lo que viene, sintiendo que tengo el respaldo de mis compañeros para transformar Oviedo.

Hoy al mediodía saltó la noticia de que Delia Losa, secretaria general de la AMSO, dimitía de su cargo. ¿Cómo le ha pillado y qué lectura hace?

Lo primero que quiero es agradecer a Delia estos años que ha estado al frente de la agrupación liderando el partido. Con ella además me une una relación de muchos años; yo llevo once años en la agrupación y Delia fue de las primeras personas que yo conocí cuando entré, así que solo tengo palabras de agradecimiento por la labor que ella ha hecho y por la entrega que ha demostrado. Respecto a la decisión que toma ahora, la respeto absolutamente; entiendo que es una decisión meditada y que también la hace pensando en lo que es mejor para el partido en este nuevo ciclo que abrimos. Le deseo lo mejor en lo personal y en lo político, porque su generosidad al dar este paso para facilitar el nuevo proyecto es algo que el partido debe poner en valor.

Losa indica que no se siente "la persona adecuada para capitanear" el trabajo que hay por delante. ¿Puede ser falta de sintonía? ¿Algo generacional?

No creo que sea un tema estrictamente generacional. Yo creo que al final Delia habrá meditado la decisión y yo la respeto absolutamente, sin entrar en más lecturas, reitero. Ahora se abre un proceso en el que habrá una comisión gestora y, después, yo como candidato respetaré escrupulosamente los procesos y los tiempos que marque el partido. Mi función como candidato es construir el proyecto, construir el mejor equipo posible y salir a ganar las elecciones. Me voy a volcar con el partido y con la persona que esté al frente de la gestora y de la AMSO para que la transición sea un éxito y nos permita centrarnos en lo importante: los problemas de los ovetenses. Ella ha entendido que se inicia una etapa nueva y yo respeto ese ejercicio de responsabilidad política.

Guillermo Peláez tomará las riendas de esta gestora. ¿Se valora ya que tipo de persona se prefiere la secretaría general, quizá alguien renovador en sintonía con su candidatura?

Yo siempre separo lo orgánico de lo institucional. En este caso concreto, yo creo que es positivo que lo hagamos así, manteniendo las esferas claras. Yo creo que es positivo que pueda haber una diferencia entre lo orgánico y la candidatura, que cada uno tenga su espacio de actuación, pero no obstante, yo como candidato aspiro a tener el mejor equipo y cuando estemos en el Ayuntamiento también necesitaremos esa conexión. Yo he estado muchos años en la comisión ejecutiva de aquí y creo que lo positivo es que, por mucha diferencia que haya, existan esas sinergias necesarias entre el grupo municipal y la parte orgánica. Ambos brazos deben poder trabajar de la mano y de forma coordinada. Por lo tanto, yo a lo que estoy ahora es a conformar esos mejores equipos, a empezar a hacer el programa electoral, a patear el municipio y a darnos a conocer; a darme a conocer primero yo y luego el proyecto transformador que quiero para el año que viene.

En las primarias se quedaron en el camino Cueto y Rodríguez Núñez. ¿Habría espacio para ellos en su proyecto, si se da el caso?

La valoración que hago del proceso de primarias es muy positiva. Creo que hemos hecho una campaña en positivo los tres candidatos, confrontando proyectos de forma sana, lo cual es muy enriquecedor para la democracia interna. Ayer había dos candidatos, hace una semana había tres, pero a partir de ahora hay un único proyecto y un único partido. A la pregunta de si ambos pueden estar aquí, la respuesta es que yo aspiro a que todos los militantes, tanto los que votaron a ellos como a mí, se sientan representados en el proyecto que encabezo. He tenido conversaciones con ellos en las últimas semanas y las seguiré teniendo, porque su experiencia y su visión son activos del partido que no podemos permitirnos ignorar si queremos ganar.

En algunos foros se entendió que usted es el "candidato de la FSA" por detalles que sugerían el supuesto apoyo de la dirección regional. ¿Cómo valora esa opinión?

A lo largo del proceso surgen muchas etiquetas, es inevitable. Yo vengo de Juventudes Socialistas de Asturias y es cierto que hubo compañeros que me apoyaron, pero yo no soy el candidato de la FSA; yo soy el candidato de la AMSO, y hoy más que nunca. No entro a valorar esas etiquetas porque todos veníamos del mismo sitio, que es la agrupación local, y todos vamos a acabar siendo parte del mismo proyecto. Mi lealtad es con los militantes de Oviedo, que son los que me han puesto aquí para liderar el cambio en su ciudad.

Durante casi un año coexistirá con el portavoz municipal, Carlos Fernández Llaneza. ¿Cómo será esa transición de liderazgos?

Las transiciones en política siempre son naturales, o al menos deberían serlo. Con Carlos tengo muy buena relación; de hecho, yo hace tres años le apoyé decididamente. Hablé con él cuando decidí presentarme y tuvimos una conversación muy franca. Es una persona a la que valoro y aprecio, y sé que se ha dejado la piel haciendo una labor de oposición que no es nada fácil en el municipio de Oviedo. Le quedan meses para seguir haciendo esa oposición desde el grupo municipal y vamos a trabajar de manera unida y coordinada. Al final lo que nos une son estas siglas y el hecho de que el proyecto va a ser el mismo; la transición será ordenada y positiva porque ambos queremos lo mejor para Oviedo.

Sobre su proyecto, lo llamaba la "candidatura de la ilusión". ¿Por qué eligió ese concepto?

La ilusión es fundamental porque el estado anímico de la militancia, por todo lo que está sucediendo, se ha devuelto el entusiasmo a las bases. Hay que ilusionar dentro para volver a ilusionar fuera. Tenemos que volver a hablar el lenguaje de la gente; solo se emociona e ilusiona la ciudadanía cuando le hablas en su idioma, cuando le miras a los ojos al vecino y le hablas de sus preocupaciones reales. Ayer teníamos 640 interlocutores en la militancia, pero a partir de hoy ya tenemos 230.000 posibles votantes. Esa ilusión de cercanía es la que quiero transmitir ya hacia fuera del partido.

Entrando en materia de gestión, ¿qué propone Sergio Llera en vivienda, por ejemplo?

Estamos siendo muy poco ambiciosos en vivienda en Oviedo. El Ayuntamiento es la administración que más puede hacer porque tiene las competencias urbanísticas. No podemos mirar hacia otro lado y escudarnos en si otras administraciones ayudan o no. Hace falta audacia para utilizar todos los resortes de la Ley de Vivienda, como la declaración de zonas tensionadas: el alquiler ha subido un 10% en un año y casi se ha duplicado en una década. Es un verdadero drama. Hay que aplicar la ley, movilizar suelo para vivienda pública y rehabilitar. Propongo crear una estructura administrativa potente, una suerte de empresa pública de vivienda, porque la oficina actual está a medio gas y no está resolviendo los problemas ni llegando a la ciudadanía que más lo necesita. La vivienda debe dejar de ser un lujo para ser un derecho garantizado por su Ayuntamiento.

También plantea ese cambio en la relación con la zona rural y los barrios. ¿Cómo piensa llegar a ellos?

Yo siempre hablo de municipio en vez de ciudad, porque hablar de ciudad reduce el concepto y olvida que tenemos un territorio medio rural enorme. Oviedo es la suma de sus barrios y de sus pueblos, y hoy no todo suma por igual bajo el gobierno actual. Planteo un plan "barrio a barrio", con compromisos específicos y calendarios de actuaciones reales para cada zona rural. Hay que darles una vuelta a los distritos y dar con la tecla para mover la participación ciudadana. Se le echa en cara al político que no va al barrio, pero es que el político no tiene que ir al barrio: tiene que venir de él. Yo vengo del barrio, conozco sus necesidades y aspiro a un equipo que tenga ese mismo ADN para conocer la problemática diaria de nuestros vecinos.

¿Qué modelo económico defiende frente al de Alfredo Canteli?

El modelo de Canteli está pensado para unos pocos, y yo quiero un Oviedo para la mayoría social. Tenemos condiciones buenísimas: capitalidad, universidad y ubicación estratégica en el área metropolitana. Nos falta ambición económica desde la colaboración, no desde la competencia entre municipios. ¿Por qué no atraemos grandes inversiones teniendo suelo industrial disponible? Olloniego debe ser la entrada a la industria del siglo XXI: biomedicina, inteligencia artificial y el polo biosanitario. Tenemos industrias que debemos capitalizar para que Oviedo vuelva a liderar y sea la capital de referencia del norte de España. No podemos basar todo el futuro solo en el asfalto y las obras de lucimiento; necesitamos una economía del conocimiento que genere empleo de calidad.

Posturas contrapuestas políticamente, al igual que la edad; se enfrentará a un alcalde con una brecha de edad de 53 años.

Respeto absolutamente al alcalde, pero está claro que el PP y el PSOE entendemos la política municipal de forma distinta. No quiero ser solo "el candidato joven"; quiero ser el candidato que convenza por sus ideas y por su forma de entender la ciudad. Mi edad me permite poner las luces largas y plantear el Oviedo a diez, quince o veinte años. El Ayuntamiento tiene mucho que hacer y mi juventud me permite abordar esos retos del futuro, que ya son presente, con total determinación y decisión política.

Defina el Oviedo de Llera frente al de Canteli.

Es el Oviedo de unos pocos frente al Oviedo de muchos. Es el Oviedo de lo megalómano y el asfalto frente a un Oviedo verde, que ponga en el centro la vivienda, la movilidad y la participación. Quiero ser ese Oviedo mucho más amable y cercano. La política municipal va desde que te pongan una línea de autobús hasta que te cambien el banco de debajo de casa. Yo quiero reivindicar esa política del tú a tú, la buena política que soluciona los problemas cotidianos de la gente mirándola a los ojos.

¿Es posible ganar a la mayoría absoluta de la derecha en la actual coyuntura?

Si no lo viera posible, no me habría presentado a las primarias. Hemos tenido muy buenos concejales y candidatos, pero quizá nos hemos resignado a pensar que ganar Oviedo era demasiado complicado. Yo no creo que Oviedo sea una ciudad conservadora; hay una mayoría progresista ahí fuera esperando a ser movilizada. Me llama la atención que en ciertos barrios la participación es del 50 o 60 por ciento, mientras en los de derecha llega al 80 por ciento. Mi labor es movilizar a ese electorado tradicionalmente socialista para que no se quede en casa. Hay una mayoría alternativa real y sí es posible recuperar el gobierno de Oviedo.

Izquierda Unida ha sido un socio habitual del PSOE. ¿Cómo les ve en Oviedo?

Soy prudente al valorar a otras formaciones, pero creo que Izquierda Unida se confunde en su labor de oposición con Canteli. Una fuerza progresista debería trabajar para que el modelo de ciudad que compartimos se haga realidad, generando condiciones para sumar mayorías. Izquierda Unida ahora funciona como muleta del Partido Popular, y lo lamento profundamente. El Partido Socialista no ha nacido para ser muleta de la derecha, sino para ser la alternativa viable que recupere el gobierno municipal para el progreso.

¿Seguirá en su cargo en Juventudes Socialistas durante la carrera electoral?

Por ahora sí. Revalidé el cargo en junio con el cien por cien de los apoyos tras otras primarias. Eso demuestra que soy una persona de consenso, que sabe unir y hacer equipos sólidos. Con ese respaldo me veo con ganas de seguir representando a Juventudes al menos hasta las elecciones municipales, demostrando que estamos preparados para liderar las instituciones.