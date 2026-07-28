El consejero Zapico tacha de “bochornosa” la pérdida de la Agencia de Salud para Oviedo

Los diputados de la Junta General del Principado reaccionaron este martes con dureza tras confirmarse que Zaragoza albergará la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) en detrimento de la candidatura de Oviedo, incluida IU, socia de gobierno del PSOE a nivel regional. El coordinador de Izquierda Unida y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, calificó la decisión del Gobierno central de “bochornosa” e “injustificable” al considerar que supone un "balón de oxígeno" para un territorio donde gobierna la extrema derecha. Por su parte, la portavoz de Sanidad del PP, Pilar Fernández Pardo, denunció la “inacción” de Adrián Barbón ante Pedro Sánchez, mientras que el diputado de Foro, Adrián Pumares, achacó el resultado a la “falta de liderazgo” y la "incompetencia" del Ejecutivo asturiano para defender proyectos estratégicos en Madrid.

La dirección de Izquierda Unida en Asturias ratificó por unanimidad una resolución de rechazo a la medida adoptada por el gabinete de Pedro Sánchez. Zapico, que vinculó el anuncio con un "grave error político", censuró que se descarte a la comunidad autónoma que encabeza la inversión sanitaria por habitante para beneficiar a regiones que, a su juicio, impulsan el desmantelamiento de lo público mediante externalizaciones. El portavoz de la formación y miembro del Consejo de Gobierno instó a reflexionar sobre la capacidad de influencia asturiana en el Estado y lanzó un aviso: "Que tomen nota quienes defienden la identidad asturiana".

Desde las filas de la oposición, el Grupo Parlamentario del Partido Popular centró sus críticas en la figura del presidente del Principado. La portavoz de Sanidad, Pilar Fernández Pardo, lamentó que Asturias pierda una oportunidad de generar empleo cualificado y atraer talento investigador por el silencio del jefe del Ejecutivo autonómico. Según la diputada popular, el Ayuntamiento de Oviedo trabajó de forma intensa y cedió espacios para la candidatura, pero se encontró "solo" ante un Gobierno de Barbón que "ha vuelto a dar la espalda a los intereses" de la región. Fernández Pardo afeó al socialismo asturiano su escasa relevancia política en Madrid al no ser capaz de exigir "un trato justo" a un Gobierno central de su mismo color político.

En una línea similar se pronunció Adrián Pumares, secretario general de Foro Asturias y diputado autonómico, quien calificó de "incompetencia" la gestión realizada por la administración regional. Para el parlamentario, el hecho de que el Principado quede al margen de este tipo de organismos estatales se ha "convertido en costumbre" debido a la carencia de alianzas institucionales efectivas. Pumares subrayó que el organismo habría aportado prestigio y una red de colaboración científica esencial para las universidades asturianas, pero advirtió de que el Principado se limita a asistir como un "espectador" a la fuga de inversiones hacia otras comunidades con mayor capacidad de reivindicación.