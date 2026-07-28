Más de cuatro kilómetros de atasco en la ronda de Oviedo, a la altura de los túneles de La Bolgachina
La caravana, causada por la colisión entre un camión y un coche, ha colapsado la salida a la autopista desde la rotonda de Santo Domingo
M. G. S.
Más de cuatro kilómetros de atasco en la ronda de Oviedo. Decenas de coches han quedado atrapados, a primera hora de esta tarde, antes de los túneles de La Bolgachina, en sentido Gijón/Avilés. El motivo: el choque entre un camión y un vehículo. Al parecer, el tráiler perdió el control como consecuencia de la colisión y acabó empotrado contra el guardarraíl.
La caravana, que está yendo a más, ha colapsado por completo la salida a la autopista "Y" desde la rotonda de Santo Domingo.
A este incidente se suma otro importante atasco en la A-8 por unas obras de conservación a la altura de Muros de Nalón. Cientos de vehículos quedaron atrapados durante la mañana de este martes en la autovía del Cantábrico, en sentido Galicia, debido a unos trabajos de conservación que obligan a mantener cerrado el carril derecho de la calzada.
La coincidencia de estas obras con una jornada de buen tiempo, que animó a numerosos conductores a desplazarse hacia la costa occidental y, especialmente, a la playa de Aguilar, provocó retenciones que alcanzaron alrededor de 20 minutos en algunos momentos. La circulación se ralentizó de forma notable en el tramo afectado, donde se formaron largas colas de vehículos.
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