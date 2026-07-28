Las fiestas de Santa Gema se despiden con el reparto de 560 bollos y botellas de vino

Las fiestas de Santa Gema echaron ayer el cierre con uno de sus actos más tradicionales: el reparto del bollo preñao y la botella de vino entre los socios de la asociación vecinal. Un total de 560 bollos y otras tantas botellas se distribuyeron durante la tarde en el recinto festivo, donde vecinos y amigos compartieron la merienda antes de la actuación nocturna de Dani Parrondo, encargada de poner el broche musical a las celebraciones.

Al frente del reparto estuvieron Raúl Rodríguez Ariño, Julia Asensio Méndez-Baquero y María José Rodríguez, que atendieron sin apenas descanso a los asistentes conforme iban acercándose a recoger su lote. El aroma de los chorizos recién hechos y el ir y venir de vecinos daban ambiente a una jornada tranquila, marcada por el reencuentro y la conversación bajo la carpa.

Entre quienes no quisieron faltar estaba Isabel Bao, llegada desde Avilés invitada por unos amigos del barrio. «No soy socia, pero no me pierdo nada de lo que hacen. En las excursiones nos lo pasamos de maravilla», comentaba mientras disfrutaba del bollo.

También repitieron cita las amigas Ana Pérez, María Ángeles Ramos, Ana Bermúdez y Carmen Cao, llegadas desde Lugones tras haber participado ya en la popular paellada celebrada durante las fiestas. «Venimos al bollo, ya estuvimos en la paellada y, aunque no nos perdemos las excursiones, la comida es lo mejor», bromeaban.

La actuación de la banda de gaitas Ciudad de Oviedo acompañó la merienda y animó a muchos vecinos a sacar las mesas al exterior de la carpa para aprovechar la tarde. Entre ellos estaban Clara Menéndez y Teodora Fernández, habituales de las actividades de la asociación. «Nos encanta esta fiesta; venimos todos los días», resumían.

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Con el reparto del bollo concluyen cuatro jornadas de celebraciones organizadas por la Asociación Torres de Pando, que durante el fin de semana han reunido a centenares de vecinos en torno a comidas populares, actividades y actuaciones musicales.