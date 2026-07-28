La gestora del PSOE de Oviedo echa a andar con un mandato de 90 días y el reto de preparar el congreso local

La Agrupación Municipal Socialista de Oviedo inicia una nueva etapa con una comisión gestora que tendrá como principal misión devolver la normalidad orgánica al partido tras la dimisión de Delia Losa, precipitada por la victoria de Sergio Llera en las primarias para elegir al candidato socialista a la Alcaldía. La Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA) aprobó ayer la composición de este órgano provisional, cuya designación deberá ser ahora ratificada por la dirección federal del PSOE, tal y como establecen los estatutos del partido.

Al frente de la gestora estará el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, que ejercerá la presidencia. Le acompañarán como vocales Mario Peláez Martínez, Teresa Fernández García, Iñaki Sánchez Santianes y Andrea Solís Rodríguez, a los que se sumará también Carlos Fernández Llaneza, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo.

La composición busca combinar experiencia institucional, conocimiento orgánico y renovación generacional. Guillermo Peláez, uno de los dirigentes de mayor peso dentro de la FSA, asume así la responsabilidad de pilotar una de las agrupaciones locales más importantes del partido en Asturias. Carlos Fernández Llaneza aportará la conexión con el grupo municipal, mientras que entre los vocales figuran dirigentes con responsabilidades en la organización socialista y militantes con trayectoria en la agrupación ovetense. Entre ellos se encuentra Iñaki Sánchez Santianes, conocido además por su faceta como gaitero.

El mandato de la gestora será, en principio, de 90 días. Los estatutos federales establecen que estas direcciones provisionales tienen una duración máxima de tres meses y limitan sus funciones a la gestión ordinaria del partido y a la organización del proceso congresual que culminará con la elección de una nueva comisión ejecutiva. Además, deben actuar desde una posición de "neutralidad interna", sin adoptar decisiones que condicionen el futuro político de la agrupación.

No obstante, ese límite temporal no es inamovible. La propia normativa contempla que la Comisión Ejecutiva Federal pueda acordar, de forma motivada, sucesivas prórrogas de otros 90 días cuando las circunstancias lo aconsejen.

Ese precedente ya existe en Asturias. La gestora del PSOE de Llanes, presidida por Gimena Llamedo tras la dimisión del entonces secretario general, permaneció al frente de la agrupación durante trece meses, desde finales de febrero de 2021 hasta finales de marzo de 2022, cuando el proceso congresual permitió elegir una nueva dirección.

En el caso de Oviedo, si se cumplen los plazos ordinarios, el mandato de la gestora expirará a finales de octubre. La previsión es que antes de esa fecha la FSA convoque el congreso de la Agrupación Municipal Socialista para elegir una nueva ejecutiva que afronte con estabilidad la preparación de las elecciones municipales de mayo de 2027.

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La creación de la gestora supone el siguiente paso tras la dimisión de Delia Losa, quien anunció su marcha apenas quince horas después de que Sergio Llera se impusiera en las primarias socialistas frente a Enrique Rodríguez Nuño. Con el nuevo candidato ya designado para aspirar a la Alcaldía, el PSOE abre ahora una segunda fase: reconstruir su dirección orgánica y cerrar la fractura interna generada por las primarias antes de encarar la carrera electoral.