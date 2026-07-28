Guillermo Peláez, tras asumir el mando del PSOE de Oviedo: "Tenemos que ir todos a una para que Sergio Llera sea el nuevo alcalde"

Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, asumió esta semana la presidencia de la comisión gestora de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO-PSOE), constituida por la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) tras la dimisión presentada el lunes por su hasta ahora secretaria general, Delia Losa, un día después de la victoria en las primarias de Sergio Llera.

En su primera comparecencia tras conocerse el nombramiento, este martes en la Consejería, Peláez aseguró que afronta esta nueva responsabilidad "con mucha responsabilidad" y con el objetivo de garantizar el funcionamiento ordinario de la agrupación hasta la elección de una nueva dirección. "Queremos seguir sirviendo de apoyo al Grupo Municipal Socialista en su labor de oposición en el Ayuntamiento de Oviedo y, por supuesto, apoyar al candidato, Sergio Llera", afirmó.

El consejero quiso comenzar su intervención agradeciendo el trabajo desarrollado por Delia Losa durante los últimos años al frente de la agrupación. "Ha realizado un trabajo extraordinario y ha demostrado un gran compromiso político. Solo tengo palabras de agradecimiento y reconocimiento", aseguró. También dio las gracias a los cuatro compañeros que le acompañarán en la gestora y a la Comisión Ejecutiva de la FSA por haberle propuesto para presidir este órgano.

Peláez aprovechó además para trasladar públicamente su felicitación al nuevo candidato socialista a la Alcaldía de Oviedo. "Una vez que la militancia ha hablado y ha apoyado a Sergio Llera, ahora tenemos que ir todos a una para que sea el próximo alcalde de Oviedo", señaló.

Un órgano temporal

Preguntado por los plazos de la gestora, recordó que los estatutos del PSOE establecen un periodo de 90 días, aunque ese plazo puede prorrogarse, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Peláez insistió en que la prioridad pasa por recuperar la normalidad orgánica de la agrupación mediante la elección de una nueva Comisión Ejecutiva en una asamblea general. "La gestora es un órgano esencialmente temporal. Lo prioritario es garantizar el funcionamiento ordinario de la agrupación y recuperar la normalidad orgánica", explicó.

Sobre la posibilidad de que la dirección provisional permanezca al frente de la AMSO hasta las elecciones municipales de 2027, Peláez aseguró que "ahora mismo no es un escenario que nos estemos planteando; Lo principal es tener un candidato, apoyarlo y, al mismo tiempo, recuperar la normalidad orgánica", añadió.

La comisión gestora fue anunciada este lunes por la FSA-PSOE después de que Delia Losa comunicase su dimisión como secretaria general de la AMSO y renunciase a todos sus cargos orgánicos, apenas un día después de las primarias en las que Sergio Llera fue elegido candidato socialista a la Alcaldía de Oviedo.

En el comunicado con el que anunció su marcha, Losa explicó que el nuevo candidato debía afrontar esta etapa con un equipo "fuerte, cohesionado e ilusionado" y consideró que ella no era la persona más adecuada para liderar ese proceso. La dirección regional del PSOE agradeció entonces el trabajo realizado por la dirigente durante su etapa al frente de la agrupación y anunció la constitución de la gestora que, desde este martes, preside Guillermo Peláez.