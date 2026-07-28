El Principado cree que las "dudas" de Canteli sobre la sede perjudicaron la candidatura de Oviedo a la Agencia de Salud y le acusa de "irresponsabilidad"

El Gobierno asturiano (PSOE e IU) lamentó este martes que Oviedo perdiese la oportunidad de albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, a la que optaba la capital asturiana y que finalmente se ubicará en Zaragoza, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo liderado por Adrián Barbón, compareció en la sede de la Consejería y, tras dar la enhorabuena a Aragón, criticó las apreciaciones de Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo (PP), que tildó de "vergüenza total" la pérdida para la ciudad y acusó al Principado de "inacción", señalando directamente a Barbón.

"Tenemos que lamentar profundamente las declaraciones del alcalde de Oviedo, que entendemos que son irresponsables y suponen una profunda deslealtad institucional, sobre todo teniendo en cuenta que él estuvo en la génesis de esta candidatura", aseguró Peláez. "El Principado respaldó activamente la candidatura. Primero, porque somos una de las comunidades autónomas que más recursos destina a la salud pública y a su sistema público de salud. Y, en segundo lugar, porque tanto nuestro presidente como el resto de consejeros tuvimos ocasión de defender la candidatura en todos los foros en los que participamos", añadió.

Dudas sobre la candidatura

Peláez, además, acusó a Canteli de transmitir dudas sobre la candidatura, algo que, según él, perjudicó las opciones de Oviedo. "El Ayuntamiento de Oviedo ofreció la sede y nosotros creemos, sinceramente, que pudo perjudicar a la candidatura del Principado de Asturias el hecho de que se ofreciera primero La Vega, que no estaba en disposición porque no termina de desarrollarse y no estaba preparada para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública. Después se ofreció temporalmente el Calatrava, lo que también generó dudas en el Ministerio. Se trasladó al alcalde que tenía que ser un emplazamiento definitivo y, finalmente, se ofreció el Calatrava como sede definitiva. Creemos que esas dudas perjudicaron la candidatura", afirmó.

El consejero insistió en que la convocatoria fue "transparente" y aseguró que las declaraciones del alcalde son "extraordinariamente preocupantes si cree de verdad que esto es un cambalache político o que las cosas se pueden arreglar de otra forma", en referencia a la queja de Canteli porque la Agencia haya acabado en una comunidad gobernada por el PP.

"Desde el Principado seguimos tendiendo la mano para colaborar activamente con las distintas administraciones, en este caso con el Ayuntamiento de Oviedo, como ya estamos haciendo para lograr la Capital Europea de la Cultura. Nosotros queremos mantener la mano tendida, ofrecemos lealtad institucional y pedimos al Ayuntamiento de Oviedo esa misma lealtad institucional", añadió.

Peláez señaló que no conocía al detalle el procedimiento, aunque admitió que no hubo visita física a Asturias por parte del Ministerio de Sanidad para conocer las instalaciones propuestas antes de adoptar la decisión.