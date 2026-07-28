El radar de Oviedo, ubicado cerca del túnel de La Bolgachina, que ha disparado sus sanciones: caza a más de 40 conductores todos los días

Vuelven las multas de tráfico por exceso de velocidad al túnel de La Bolgachina, en Oviedo. Según un reciente informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), una de las principales asociaciones de conductores de España, el radar ubicado en la ronda cazó en 2025 a un total de 15.916 conductores frente a tan solo 15 el año anterior. Eso supone, que una media de 43 personas son sancionados todos los días en este punto.

No se trata del radar que acabó siendo irregular, en sentido León. Aquel cinemómetro, operativo entre 2016 y 2019, fue retirado después de que el ingeniero gijonés Samuel Morán demostrase que el dispositivo estaba mal situado y multaba a vehículos que ya habían superado el tramo limitado a 90 kilómetros por hora, cuando el límite volvía a ser de 120. El error obligó a Tráfico a devolver cerca de 16.000 multas impuestas durante años y dejó una profunda huella entre los conductores habituales de la A-66.

El radar "multón" de ahora se encuentra en el sentido opuesto, hacia Gijón y Avilés. Se encuentra en el kilómetro 29 de la A-66. El límite de velocidad en este punto es de 100 kilómetros por hora, pero la vía invita a correr y a los pocos metros ya está la limitación de 120.

Más de seis millones de euros de recaudación

La Dirección General de Tráfico (DGT) recaudó en Asturias en 2025 por multas por exceso de velocidad, el doble que el año anterior. En concreto, el Principado pasó de 3.592.258 euros recaudados en 2024 a 6.021.229 en 2025, lo que supone un aumento del 67,61%. Según el estudio de AEA, el radar más multón de la región ya no es el de la A-66, a la altura de El Caleyo, en Ribera de Arriba, sino uno situado en una carretera nacional.

Se trata del radar de la N-634, en el punto kilométrico 377, en Nava, a la altura de Quintana. Las multas en este lugar se han disparado, pasando de 18 registradas en 2024 a nada menos que 19.062 el año pasado. Esto supone que el cinemómetro sanciona a una media de 52 conductores al día y de 2 cada hora. El radar fijo fue instalado en 2024, al ser un punto negro de accidentes. La velocidad en la vía está limitada a 70 kilómetros por hora y tiene línea continua para la prohibición de adelantamientos.

En segundo puesto está el radar de El Caleyo, con 15.925 sanciones. En este caso, no obstante, las denuncias bajaron con respecto a 2024, cuando se contabilizaron 19.794.

Los tres radares asturianos (el de Nava, el de Oviedo y el de Ribera de Arriba) están en el top 50 de España. La lista nacional la encabeza la A-7, en la Comunidad Valenciana, con 90.766 multas en el punto kilométrico 326. Según advierte AEA, "la velocidad cada vez sale más cara en España". "Durante el año pasado, los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) recaudaron la cifra récord de 246.802.934 euros, lo que representa un contundente incremento del 14% respecto al periodo anterior", explican.