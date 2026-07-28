La ruptura en el PSOE, mucho más que una brecha generacional: el análisis de lo ocurrido tras las primarias de los socialistas de Oviedo

Prudente en la salida, sin querer romper la vajilla, Delia Losa se agarra a la brecha generacional para explicar por qué solo quince horas después del triunfo de Sergio Llera en las primarias socialistas de Oviedo ella tomaba la puerta de salida y dejaba la secretaría general. Dice que no se ve capitaneando el barco de este joven de 26 años, criado en La Argañosa y vecino del Cristo, segundo de tres hermanos y en las Juventudes Socialistas desde los quince. Losa no se siente parte del proyecto.

El relato público de la ruptura se llena de agradecimientos de un lado a otro, en una de esas guerras soterradas de partido que no se airean porque los trapos sucios se lavan en casa y nadie desea mostrar sus vergüenzas a diestro y siniestro. La realidad dibuja una fractura ya clásica en la capital asturiana, con sus altos y bajos, sus picos de tensión y sus aguas a veces remansadas, pero siempre con esa distancia y las miradas de sospecha entre los de Oviedo y la Federación Socialista Asturiana. Con la victoria de Llera en las primarias, la cúpula regional consigue situar a su candidato. La dimisión de Losa, sin que ella diga nada, lo dice todo. Ni a ella ni a los suyos les gustó cómo desde la sede de La Ería se diseñó una estrategia sin contar con ella. En ese viaje llegó la renuncia de Carlos Fernández Llaneza, el actual portavoz, que había expresado su intención de repetir pero que nunca imaginó que lo dejarían de lado desde arriba.

En el puesto de mando socialista Adrián dejó hacer a Adriana. Barbón evitó exponerse en primera línea y Lastra asumió el protagonismo en el proceso. Cuando arrancaron las primarias sin Llaneza, el líder del partido deslizó que solo había una cuestión que podía inquietarle. Almudena Cueto, que luego fue la tercera en discordia y cayó en la primera vuelta, representaba una corriente incómoda. Tenía el apoyo de UGT y ahí veía el secretario general y presidente del Principado un reducto del "javierismo", donde sitúa el último foco crítico con su liderazgo. Fuera de eso, vía libre.

Y Lastra, no solo vicesecretaria del partido sino también militante en Oviedo, participó en la recogida de avales para Sergio Llera.

La AMSO quedó descolocada por la renuncia de Llaneza. Durante varios días se sucedieron las conversaciones para encontrar un candidato capaz de aglutinar a la mayoría de la agrupación y evitar unas primarias abiertas. En esas quinielas aparecieron los nombres de los concejales Jorge García Monsalve y Natalia Sánchez Santa Bárbara, ambos próximos a Delia Losa, pero ninguno dio el paso.

El tiempo jugó a favor de Sergio Llera. Mientras la dirección local buscaba una salida, él fue el primero en anunciar públicamente su candidatura y comenzó a sumar apoyos entre la militancia. Cuando el sector de Losa reaccionó ya lo hizo alrededor de Enrique Rodríguez Nuño, convertido finalmente en el candidato del aparato local frente a Llera y Almudena Cueto.

Aquellos movimientos dejaron ya al descubierto una fractura que acabaría aflorando durante la campaña. La disputa no era únicamente entre candidatos, sino también entre dos formas de entender el partido: una agrupación local que pretendía conservar el control del proceso y una Federación Socialista Asturiana decidida a tener un papel determinante en la elección del cartel electoral para 2027.

Delia Losa no estaba dispuesta a dar su brazo a torcer. Confiaba ciegamente en Enrique Rodríguez Nuño, como en aquellos años de trabajo codo con codo en la Delegación del Gobierno, con ella al frente y él en el área de Agricultura y Pesca. Fue la entonces delegada quien le convenció para asumir también las competencias de Salud y Asuntos Sociales cuando quedaron vacantes. No parecía una responsabilidad especialmente compleja, con la mayor parte de las competencias en manos del Principado. Pero llegó la pandemia y aquel despacho se convirtió en un puesto de alto voltaje.

Esa etapa consolidó una relación de confianza política y personal entre ambos. De ahí el respaldo sin fisuras de Losa al actual director general de Mayores en estas primarias. La todavía secretaria general había tomado una decisión mucho antes de que se abrieran las urnas: si vencía Sergio Llera, dejaría el cargo. No quería mezclarse en un proyecto para el que sentía que nadie había contado con ella. Cuando la posibilidad de la dimisión llegó a oídos de Adrián Barbón, trató de frenarla hasta el último momento para evitar una crisis interna. No fue posible. Delia Losa ya tenía la decisión tomada.

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