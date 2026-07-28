“Es una vergüenza total": Canteli, indignado con el Principado y "decepcionado" tras perder Oviedo la Agencia de Salud Pública frente a Zaragoza

El alcalde de la capital, Alfredo Canteli, mostró este martes su evidente indignación y profunda decepción tras confirmarse de forma oficial que Zaragoza se llevó el gato al agua para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública en lo que definió como "un día muy triste" para la ciudad. La decisión, adoptada en la mañana en el Consejo de Ministros, supone la pérdida de una institución clave que habría traído a la capital una plantilla de 300 empleados públicos y sido un motor de regeneración más para el barrio de Buenavista. Canteli estalló contra un hecho que considera una "vergüenza total", señalando directamente a la “inacción” del Gobierno del Principado y a su presidente, Adrián Barbón, como responsable de no haber defendido los intereses asturianos ante Madrid.

El resto de grupos de la corporación se sumaron al pesar por el resultado, aunque con lecturas muy distintas: mientras IU mostró un sentir similar al del regidor y calificó del desenlace de "inaceptable, inexplicable e injusto", el PSOE apeló a la prudencia y al análisis del expediente, mientras que Vox culpó a la "improvisación" del propio equipo de gobierno local del adiós de la sede.

El conocimiento de la noticia y los hechos se precipitaron a mitad del pleno municipal. El Alcalde se había ausentado del salón de reunión en un par de ocasiones, dejando la presidencia de la sesión en manos del primer teniente de alcalde, Mario Arias. A su regreso definitivo, y aprovechando un hiato entre dos turnos de palabra que congeló por un momento el debate ordinario, Canteli tomó el micrófono con talante serio. "Hoy tengo que daros una noticia muy negativa para Oviedo", comenzó diciendo, para pasar a calificar la situación como el fruto amargo de la falta de empuje regional.

Canteli reveló que el Gobierno central acababa de comunicarle la decisión y estalló contra el ejecutivo autonómico: "Es una vergüenza total; le mandé un mensaje al presidente del Principado hace unos días, ni me contestó, y ahora se lo lleva otro gobierno que también es del Partido Popular". El primer edil insistió en que tras este episodio "estamos solos luchando por las cosas" en Oviedo mientras mostraba a toda la corporación el comunicado que descartaba a Oviedo para albergar la agencia.

Para el Alcalde, la supuesta buena relación entre Adrián Barbón y Pedro Sánchez ha resultado ser un espejismo inútil: "Dos presidentes socialistas a nivel nacional, uno aparentemente enfrentado (García-Page, por la candidatura de Toledo) y el nuestro aparentemente con buenas relaciones... ¿Para qué vale todo esto si en un momento como este no defiende lo que era para Asturias? No para Oviedo, era para Asturias".

El alcalde, visiblemente afectado, prosiguió. "Nosotros poco más podíamos hacer: nos molestamos con todo, cediendo los espacios, perdimos una empresa de meterla allí, qué pena de verdad, una empresa que hubiera entrado allí, una ingeniería... a lo mejor la intentamos recuperar todavía..." , lamentó, para rematar asegurando que él da "la vida por Oviedo" y que el Principado debería haber tenido otra actitud.

"Hay que sentarse a la puerta del Ministerio y estar allí hasta que te digan que sí; esa inacción nos lleva a que la Agencia se vaya a Aragón, donde manda más un alcalde del PP que nosotros". No obstante, disculpó a la consejera de Salud, Concepción Saavedra, indicando que "creo que hizo lo que pudo, pero desde más arriba no", volviendo a señalar a Barbón.

La oposición

En cuanto a las reacciones de los grupos de la oposición, el tono fue de unidad en la decepción pero de ruptura en las causas. El portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, calificó la noticia de "pésima" y reconoció que el sentimiento de derrota es compartido por todos los ovetenses que esperaban este impulso para la ciudad. No obstante, Llaneza evitó el choque frontal con el Ejecutivo central y pidió cautela: "Lo que queda es ver el expediente para ver en qué posición quedamos; no es lo mismo quedar segundos que haber quedado los últimos".

El líder socialista insistió en que, una vez se tenga la información de los puntos valorados, se podrá hacer un análisis "mucho más objetivo y riguroso" sobre si la candidatura de Oviedo era realmente tan imbatible como sostiene el equipo de gobierno, del que "quiero y espero pensar que hizo todo lo que debería".

Por su parte, Gaspar Llamazares, portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, calificó la decisión de "injusta e inexplicable", subrayando que Asturias tiene una infraestructura sanitaria que la hacía acreedora de la agencia y que Zaragoza "no se puede comparar", ya que las dependecias de Oviedo están "practicamente para usar", mientras que las mañas "tardarán quince meses" en despegar.

Llamazares, precisamente, llevaba al órgano una pregunta incluida en el orden del día sobre la agencia, que se formuló una vez conocida la pérdida. El portavoz preguntó si algún representante del Ministerio había viajado a la ciudad para visitar el Calatrava en estos últimos días de evaluación. La respuesta de Canteli fue un "no" tajante, lo que permitió a IU denunciar que el Gobierno central ni siquiera se molestó en conocer sobre el terreno la idoneidad de la sede ovetense frente a la aragonesa.

Finalmente, Sonsoles Peralta, portavoz de Vox, fue la más crítica con la labor del gobierno municipal de Canteli, señalando que la pérdida de la Agencia "vuelve a poner encima de la mesa la mala gestión del Partido Popular". Peralta señaló los supuestos bandazos de la candidatura, criticando que "en un primer momento ofrecieron La Vega como ubicación, cuando era inviable cumplir los plazos, y luego tuvieron que sacar a prisa y corriendo el Calatrava, que tampoco estaba en condiciones".

Para la formación, este fracaso es la prueba de que una candidatura de este calibre "necesita una planificación y un rigor que el equipo de gobierno ha demostrado no tener".

Con la marcha de la Agencia a Zaragoza, Oviedo pierde no solo un ecosistema de salud pública que iba a convivir con la nueva facultad de Medicina de la Universidad Alfonso X el Sabio, sino también la oportunidad de revertir el declive económico de una zona que sigue acusando el traslado del HUCA.