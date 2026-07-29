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Adiós a un tilo centenario del campo San Francisco en Oviedo: el árbol se talará por motivos de seguridad

La inclinación del tronco sobre la vía y el peligro de caída lleva a los técnicos a cortar el ejemplar, este jueves

La Tilia tomentosa inclinada que será talada este jueves

La Tilia tomentosa inclinada que será talada este jueves / LNE

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Alba G. Villanueva

Oviedo dice adiós a uno de los ejemplares centenarios de Tilia tomentosa situado dentro de las jardineras del Campo San Francisco junto a la calle Santa Susana. La inclinación del ejemplar sobre la vía y sus raíces atrapadas entre los bordes de ladrillo han llevado a los técnicos de decidir su tala, tras el informe de los encargados del mantenimiento de las zonas verdes del municipio, la UTE entre FCC y Perica II. La actuación está prevista para primera hora de este jueves. El ejemplar tiene 17 metros de altura y su tronco un diámetro de 83 centímetros. Se trata de un árbol de entre 120 y 140 años de vida, según José Valdeón, paisajista y experto en el Campo San Francisco.

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El análisis de los expertos certifica que el tronco "presenta una inclinación muy acusada, de 43º, que ha aumentado progresivamente con el paso del tiempo". Además, el espacio reducido de la jardinera y las actuaciones realizadas históricamente en la zona, han condicionado su sistema de raíces provocando importantes tensiones estructurales y la rotura del propio muro de la jardinera, abunda el dictamen.

Los especialistas consideran que la tala es inevitable por motivos de seguridad, pues la estabilidad del árbol queda comprometida y las posibilidades de caída aumentan ante agentes externos como vientos intensos.

Detalle de la rotura provocada en la jardinera

Detalle de la rotura provocada en la jardinera / LNE

El informe concluye que no existen medidas técnicamente viables que permitan garantizar la estabilidad futura o reducir el riesgo a niveles aceptables. Además, su ubicación en una de las zonas más transitadas del parque incrementa considerablemente las posibles consecuencias personales y materiales en caso de caída.

Esta especie, conocida comúnmente como tilo de hoja plateada, tiene mucha presencia en otros parques y jardines de la ciudad.

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La tala del árbol tendrá lugar este jueves hacia las 8.30 horas, tal como confirmó el concejal de Servicios Básicos del Ayuntamiento de Oviedo, José Ramón Pando. Como medida de compensación, se plantará un ejemplar de distinta especie en una ubicación más idónea dentro de la zona, atendiendo a criterios de adecuación ecológica y funcional del entorno.

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