Alfredo Canteli: "Oviedo tendrá la mejor pista cubierta de atletismo de España"

La nueva pista cubierta de atletismo de Ciudad Naranco será «la mejor de España». Así lo aseguró ayer el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, durante una visita a las obras del complejo deportivo en la que estuvo acompañado por su segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, y el jefe de obra del grupo Vías, Emilio Álvarez. Los trabajos avanzan a un ritmo vertiginoso después de superar la compleja fase inicial de movimiento de tierras. La primera planta ya está levantada y la parcela registra un continuo ir y venir de camiones, materiales de obra y operarios.

Las previsiones apuntan a que en septiembre podrán comenzar a instalarse las cerchas que sostendrán la cubierta. El objetivo es que el equipamiento esté terminado durante el primer trimestre de 2027. La inversión superará los 25 millones de euros, lo que convertirá esta actuación en la de mayor cuantía impulsada por el Ayuntamiento de Oviedo en lo que va de siglo y en una de las principales apuestas del mandato.

El avance de las obras de la pista de atletismo. / Luisma Murias

Canteli precisó que el recinto ovetense no será el de mayor capacidad del país, pero defendió que sus características deportivas lo situarán por encima del resto. «Hay una pista en Valencia que tiene 5.000 asientos, pero tiene un velódromo alrededor, con lo cual a los atletas no les gusta por la distancia que tienen con la pista», explicó. La instalación de Ciudad Naranco contará con 3.200 localidades y estará concebida para albergar competiciones de primer nivel. «Lo necesita Oviedo porque nos quedamos sin pista de atletismo cubierta», señaló el Alcalde. La ampliación y reforma del Palacio de los Deportes obligó a eliminar este servicio, muy demandado por clubes y deportistas asturianos. Canteli insistió en que la nueva infraestructura permitirá cubrir esa carencia con un recinto moderno y especializado en los atletas. «Tendremos la mejor pista, seguro», afirmó.

El Alcalde también mostró su satisfacción por el desarrollo de los trabajos y por la respuesta de la adjudicataria. Vías fue la empresa encargada de ejecutar el puente y la reurbanización del margen del Bulevar de Santullano. «Quedamos muy contentos con ellos».

Espacio para vecinos

El proyecto no se limitará a la pista central y a las gradas. Los espacios generados bajo estas últimas albergarán gimnasios, salas deportivas y otras dependencias destinadas a actividades complementarias. El objetivo es reproducir un modelo similar al del Palacio de los Deportes, donde la cancha principal convive con usos paralelos. «Habrá gimnasios, habrá salas y muchas cosas en paralelo. Todos los bajos que hay debajo de las gradas hay que ocuparlos», explicó Canteli durante el recorrido. También defendió que el complejo estará abierto al conjunto de Oviedo y no quedará reservado únicamente a los atletas o a un equipo concreto. «Un polideportivo lo coge un equipo y no lo ves más. Esto va a ser para toda la ciudad», afirmó.

Noticias relacionadas

La pista se destinará principalmente al atletismo, mientras que las instalaciones complementarias ampliarán la oferta deportiva para Ciudad Naranco y para el resto de los vecinos. Una vez concluida esta actuación, el Ayuntamiento prevé intervenir en la pista exterior de San Lázaro, que, según reconoció Canteli, necesita también «una profunda renovación».