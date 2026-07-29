Continúa el enfrentamiento político en Asturias por la pérdida de la Agencia de Salud Pública: Barbón acusa a Canteli de "sobreactuar" y el Alcalde denuncia la "inacción total" del Principado

El presidente del Principado, Adrián Barbón, respondió este miércoles a las duras críticas del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, por la pérdida de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, que finalmente se instalará en Zaragoza. El jefe del Ejecutivo autonómico acusó al regidor de "sobreactuar" y defendió que el Gobierno asturiano mantuvo reuniones y realizó gestiones para impulsar la candidatura de Oviedo, aunque esos encuentros no trascendieran públicamente.

La respuesta del líder del Ejecutivo prolonga el enfrentamiento abierto entre el Principado y el Ayuntamiento después de que Oviedo quedara situada a mitad de la clasificación elaborada por el Ministerio de Sanidad. Barbón reconoció, no obstante, la profunda decepción causada en Asturias por la decisión del Consejo de Ministros. "La noticia decepciona a Asturias, a mí me decepciona y me hago cargo del sentimiento de los asturianos y asturianas porque soy el presidente", afirmó.

El dirigente socialista reivindicó además su papel en el nacimiento del organismo estatal. Según recordó, fue él quien propuso durante una Conferencia de Presidentes celebrada en plena pandemia la creación de una agencia que permitiera preparar a España para afrontar futuras emergencias sanitarias. La propuesta, añadió, fue acogida por el Gobierno central y respaldada por otras comunidades autónomas. También insistió en que Oviedo reunía todas las condiciones necesarias para acoger el organismo. La candidatura, subrayó, fue presentada conjuntamente por el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo, que ofreció primero el Castillo de La Vega y posteriormente unos locales del edificio del Calatrava. "Sigo creyendo que Oviedo tenía todo lo necesario", defendió.

El Gobierno autonómico ha solicitado al Ministerio de Sanidad el informe técnico que sirvió para situar a Zaragoza como primera opción y dejó a Oviedo en la zona media de la valoración. El Principado quiere conocer qué aspectos fueron puntuados y cuáles pudieron perjudicar a la propuesta asturiana antes de decidir si adopta alguna medida. "Queremos saber qué se ha valorado o qué se ha dejado de valorar de la candidatura de Oviedo y de Asturias", explicó. El presidente aseguró que actuará con "rigor" y que el Ejecutivo estudiará el documento para poder "tomar otro tipo de decisiones de acuerdo con el mismo".

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, se expresó en términos similares.y recordó la respuesta ofrecida durante la pandemia. "Fuimos un ejemplo en el que se miraron no solo todas las comunidades autónomas, sino también desde fuera de nuestras fronteras", afirmó. La vicepresidenta calificó además de "deslealtad" las acusaciones vertidas por Canteli contra el presidente. "Adrián Barbón ha demostrado en numerosas ocasiones que antepone Asturias a todo", sostuvo.

Canteli mantiene sus acusaciones

Lejos de rebajar el tono, Canteli mantuvo sus críticas contra el Gobierno autonómico y calificó las declaraciones del Principado de "muy poco afortunadas". "Un portavoz no debe decir nunca mentiras. Si le informaron mal, trasladó lo que le informaron, que es mentira. Y si lo sabía, peor todavía", afirmó. El primer edil repasó las gestiones realizadas por el Ayuntamiento desde el inicio del proceso. La primera opción ofrecida fue el Castillo de La Vega, que visitaron la consejera de Salud, Concepción Saavedra, junto a diferentes técnicos. Aunque el inmueble necesitaba una intervención importante, Canteli aseguró que la ubicación había causado una buena impresión.

Meses después, la consejera preguntó al Ayuntamiento si existía algún espacio que pudiera albergar la agencia de manera prácticamente inmediata. Fue entonces cuando surgió la posibilidad de utilizar unos locales del Calatrava. El regidor detalló que se efectuaron dos visitas al edificio y que se eligieron dependencias con acceso directo desde el exterior, sin necesidad de atravesar el centro comercial. El Ayuntamiento facilitó también la documentación solicitada por el Principado y mantuvo reservados los locales pese a contar con una empresa interesada en instalarlos allí.

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También reveló que el 21 de julio envió un mensaje al presidente del Principado para advertirle de que había recibido información sobre la posibilidad de que la adjudicación se resolviera el día 28. Según aseguró, no recibió ninguna respuesta. "No me contestó ni ayer, ni anteayer, ni ningún día. Nunca recibí contestación", censuró. A juicio del alcalde, el presidente debería haber incrementado la presión política en Madrid durante los últimos días del proceso.