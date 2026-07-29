Canteli estalla contra Barbón al escapar la Agencia de Salud: "Es una vergüenza"

Jarro de agua fría para Oviedo y Asturias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que Zaragoza será la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, o lo que es lo mismo en clave regional: Oviedo y el edificio del Calatrava, que optaba a acoger al organismo y, por ende, Asturias, también se quedan sin él. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, mostró su profunda decepción tras confirmarse la noticia, en lo que definió como "un día muy triste" para la ciudad. El regidor también expresó su indignación hacia el Gobierno regional, contra el que estalló al calificar como una "vergüenza total" la pérdida, que atribuye a la "inacción" del Principado y que personaliza en su presidente, Adrián Barbón, al responsabilizarle de no haber defendido los intereses asturianos en Madrid.

El conocimiento de la noticia en el consistorio se precipitó en medio del Pleno municipal. El Alcalde se había ausentado del salón asambleario en un par de ocasiones, dejando la presidencia de la sesión en manos del primer teniente de alcalde, Mario Arias. A su regreso definitivo, y aprovechando un hiato entre dos turnos de palabra que congeló por un momento el debate ordinario, Canteli tomó el micrófono con talante serio. "Hoy tengo que daros una noticia muy negativa para Oviedo", comenzó diciendo, para pasar a calificar la situación como el fruto amargo de la falta de empuje regional.

Así, Canteli reveló que el Gobierno central acababa de comunicarle la decisión y estalló contra el ejecutivo autonómico: "Es una vergüenza total; le mandé un mensaje al presidente del Principado hace unos días, ni me contestó, y ahora se lo lleva otro gobierno que también es del Partido Popular". El primer edil insistió en que tras este episodio "estamos solos luchando por las cosas" en la ciudad, mientras mostraba a toda la corporación el comunicado que descartaba a Oviedo de la pugna, que de haberlo conseguido, hubiera sido un logro "no para Oviedo, sino para Asturias".

"Poco más podíamos hacer: cedimos los espacios, perdimos una empresa de meterla allí..." , lamentó el regidor, para rematar asegurando que él da "la vida por Oviedo" y que el Principado debería haber tenido otra actitud. "Hay que sentarse a la puerta del Ministerio hasta que te digan que sí; esa inacción nos lleva a que la Agencia se vaya a Aragón". No obstante, Canteli disculpó a la consejera de Salud, Concepción Saavedra, indicando que "creo que hizo lo que pudo, pero desde más arriba, no", volviendo a señalar a Barbón.

La reacciones no se hicieron esperar, tanto por haber perdido la oportunidad como a las palabras del dueño del bastón de mando capitalino. Desde el Ejecutivo regional Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, compareció en la sede de la de su ramo y, tras dar la enhorabuena a Aragón y lamentar el adiós de la candidatura regional respondió a Canteli. Peláez lamentó sus palabras y las calificó de "irresponsables" y "una profunda deslealtad institucional". "Teniendo en cuenta que él (Canteli) estuvo en la génesis de esta candidatura", aseveró..

El portavoz del Principado dejó claro que el Ejecutivo "respaldó activamente la candidatura" y argumentó los motivo: "Primero, porque somos una de las comunidades autónomas que más recursos destina a la salud pública y a su sistema público de salud. Y, en segundo lugar, porque tanto nuestro presidente, como el resto de consejeros, tuvimos ocasión de defender la candidatura en todos los foros en los que participamos".

Peláez, además, acusó a Canteli de transmitir dudas sobre la candidatura, algo que, según él, perjudicó las opciones de Oviedo. "El Ayuntamiento ofreció la sede y nosotros creemos que pudo perjudicar a la candidatura del Principado de Asturias que se ofreciera primero La Vega, que no estaba en disposición porque no termina de desarrollarse y no estaba preparada para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública. Después se ofreció temporalmente el Calatrava, lo que también generó dudas en el Ministerio. Se trasladó al alcalde que tenía que ser un emplazamiento definitivo y se ofreció el Calatrava como sede definitiva. Creemos que esas dudas perjudicaron la candidatura", afirmó.

El coordinador de Izquierda Unida y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, cuyo partido forma coalición con el PSOE en el Principado, también se pronunció. Zapico catalogó la decisión del Gobierno central de "bochornosa" e "injustificable" al considerar que supone un "balón de oxígeno" para un territorio donde gobierna la extrema derecha. Además, Zapico opinó del anuncio que es un "grave error político".

Entre los grupos de la oposición local y parlamentaria también hubo respuestas. En el caso de los partidos con presencia municipal, el tono fue de unidad en la decepción, pero de ruptura en las causas; mientras que los de la Junta también cargaron contra el Principado.

El portavoz municipal del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, calificó la noticia de "pésima". No obstante, pidió cautela: "Lo que queda es ver el expediente para saber en qué posición quedamos; no es lo mismo ser segundos que haber quedado los últimos", comentó, para transmitir a renglón seguido que "quiero y espero pensar que (Canteli) hizo todo lo que debería".

Gaspar Llamazares, portavoz de IU, calificó la decisión de "injusta e inexplicable", subrayando que Asturias tiene una infraestructura sanitaria que la hacía acreedora de la agencia y que Zaragoza "no se puede comparar", ya que las dependencias de Oviedo están "prácticamente para usar", mientras que las mañas "tardarán quince meses" en despegar.

Sonsoles Peralta, portavoz de Vox, fue la más crítica con el gobierno municipal, señalando que la pérdida de la Agencia "vuelve a poner encima de la mesa la mala gestión del PP". Peralta señaló los supuestos bandazos de la candidatura, criticando que "en un primer momento ofrecieron La Vega como ubicación". Para la formación, la no consecución de la sede prueba que una candidatura de este calibre "necesita una planificación y un rigor que no demostró el equipo de gobierno".

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Por su parte, la portavoz de Sanidad del PP en el parlamento autonómico, Pilar Fernández Pardo, se sumó a la opinión de que la "inacción" de Barbón ante Pedro Sánchez es la causa de este desenlace, mientras que el diputado y secretario general de Foro, Adrián Pumares, achacó el resultado a la "falta de liderazgo" y la "incompetencia" del Ejecutivo asturiano para defender proyectos estratégicos en Madrid.