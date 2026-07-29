La Castalia estrena la nueva ópera de cámara del asturiano Yónatan Santianes

La iniciativa, impulsada por la directora artística de La Castalia, Begoña García-Tamargo y subvencionada por la Fundación Municipal del Ayuntamiento de Oviedo -en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA-, continúa consolidándose como un espacio de encuentro para el perfeccionamiento vocal, la experiencia escénica y el acercamiento de nuevos públicos al género operístico. El proyecto nace con el propósito de ofrecer a jóvenes cantantes una oportunidad para completar su formación mediante el trabajo conjunto con profesionales de distintas disciplinas abordando todos los elementos que intervienen en una producción lírica. De esta forma, a través de la segunda edición de la Ópera Studio, La Castalia mantiene una línea de actuación que combina la excelencia artística con una decidida vocación divulgativa, manteniendo abiertas todas sus actividades para favorecer el acceso de la ciudadanía a la música y al teatro lírico. El principal atractivo del concierto será el estreno de «El sobre equivocado», la nueva ópera de cámara de Yónatan Santianes, creador asturiano y autor de un amplio catálogo que supera la treintena de espectáculos originales. Su trayectoria ha estado especialmente marcada por el teatro musical y por proyectos como la saga sinfónica «13 Reyes», en la que ha transformado la historia, la mitología y la memoria asturianas en grandes relatos musicales. En la nueva obra propone un original juego metateatral en el que el espectador no asiste directamente a la representación de una ópera, sino a todo aquello que sucede entre bastidores antes de que se levante el telón. Así, la acción se desarrolla en los minutos previos a una función de «La serva padrona», de Giovanni Battista Pergolesi, mientras el equipo técnico del teatro intenta evitar que el estreno termine convirtiéndose en un auténtico desastre. Lejos de centrar el protagonismo en los cantantes, la obra dirige la mirada hacia quienes habitualmente permanecen ocultos al público: la regidora, la directora de escena, la maquinista, la maquilladora y el técnico de iluminación, protagonizando una sucesión de situaciones marcadas por las prisas, los equívocos, las discusiones y los afectos nunca confesados. Santianes -apoyado por la directora de teatro y expresión corporal, María Piquero, y por el diseñador de iluminación, Eduardo Espina- construye así un homenaje a todos esos profesionales cuya labor resulta indispensable para que la función llegue a buen puerto. La dramaturgia, a cargo también del compositor, mantiene un diálogo constante con «La serva padrona», incorporando referencias musicales, motivos melódicos y recursos dramáticos inspirados en la célebre ópera de Pergolesi. Mientras los personajes buscan desesperadamente los elementos necesarios para sacar adelante la representación, sus propias vidas comienzan a reflejar, con humor y ternura, los conflictos de la obra que están preparando. El desencadenante argumental es la aparición de una misteriosa carta dirigida al gerente del teatro. El temor a que contenga una notificación de despido desencadena una sucesión de malentendidos, intentos por abrir el sobre sin dejar rastro, cartas confundidas, confesiones inesperadas y secretos que terminan aflorando. Desde una escritura que bebe tanto de la tradición de la zarzuela como de la ópera bufa, Santianes alterna escenas de gran dinamismo teatral con números líricos de carácter más íntimo, otorgando a cada personaje un momento musical propio en el que afloran sus inquietudes, sus temores y sus aspiraciones. El resultado es una obra breve, ágil y emotiva que recupera el espíritu del enredo clásico desde una perspectiva plenamente contemporánea. El reparto reunirá a las sopranos Vilma Ramírez, Ángeles Rojas y Noive Solar, las mezzosopranos Paula Duarte y Anne Broers, el tenor Álvaro Segador, el barítono Ángel Simón y el actor Ariel Martín, con Arián Alegre al piano.

La Asociación Cultural La Castalia culminará este viernes 31 de julio la segunda edición de su Ópera Studio con un concierto de clausura que tendrá lugar, a las 20.00 horas y con entrada libre hasta completar aforo, en el Teatro Filarmónica de Oviedo. La cita supondrá el estreno absoluto de una ópera de cámara del compositor asturiano Yónatan Santianes y reafirma el compromiso de la entidad con la formación de jóvenes intérpretes y la promoción de la creación lírica contemporánea. La iniciativa, impulsada por la directora artística de La Castalia, Begoña García-Tamargo y subvencionada por la Fundación Municipal del Ayuntamiento de Oviedo -en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA-, continúa consolidándose como un espacio de encuentro para el perfeccionamiento vocal, la experiencia escénica y el acercamiento de nuevos públicos al género operístico.

El proyecto nace con el propósito de ofrecer a jóvenes cantantes una oportunidad para completar su formación mediante el trabajo conjunto con profesionales de distintas disciplinas abordando todos los elementos que intervienen en una producción lírica. De esta forma, a través de la segunda edición de la Ópera Studio, La Castalia mantiene una línea de actuación que combina la excelencia artística con una decidida vocación divulgativa, manteniendo abiertas todas sus actividades para favorecer el acceso de la ciudadanía a la música y al teatro lírico.

El principal atractivo del concierto será el estreno de «El sobre equivocado», la nueva ópera de cámara de Yónatan Santianes, creador asturiano y autor de un amplio catálogo que supera la treintena de espectáculos originales. Su trayectoria ha estado especialmente marcada por el teatro musical y por proyectos como la saga sinfónica «13 Reyes», en la que ha transformado la historia, la mitología y la memoria asturianas en grandes relatos musicales. En la nueva obra propone un original juego metateatral en el que el espectador no asiste directamente a la representación de una ópera, sino a todo aquello que sucede entre bastidores antes de que se levante el telón. Así, la acción se desarrolla en los minutos previos a una función de «La serva padrona», de Giovanni Battista Pergolesi, mientras el equipo técnico del teatro intenta evitar que el estreno termine convirtiéndose en un auténtico desastre.

Lejos de centrar el protagonismo en los cantantes, la obra dirige la mirada hacia quienes habitualmente permanecen ocultos al público: la regidora, la directora de escena, la maquinista, la maquilladora y el técnico de iluminación, protagonizando una sucesión de situaciones marcadas por las prisas, los equívocos, las discusiones y los afectos nunca confesados. Santianes -apoyado por la directora de teatro y expresión corporal, María Piquero, y por el diseñador de iluminación, Eduardo Espina- construye así un homenaje a todos esos profesionales cuya labor resulta indispensable para que la función llegue a buen puerto. La dramaturgia, a cargo también del compositor, mantiene un diálogo constante con «La serva padrona», incorporando referencias musicales, motivos melódicos y recursos dramáticos inspirados en la célebre ópera de Pergolesi. Mientras los personajes buscan desesperadamente los elementos necesarios para sacar adelante la representación, sus propias vidas comienzan a reflejar, con humor y ternura, los conflictos de la obra que están preparando.

El desencadenante argumental es la aparición de una misteriosa carta dirigida al gerente del teatro. El temor a que contenga una notificación de despido desencadena una sucesión de malentendidos, intentos por abrir el sobre sin dejar rastro, cartas confundidas, confesiones inesperadas y secretos que terminan aflorando. Desde una escritura que bebe tanto de la tradición de la zarzuela como de la ópera bufa, Santianes alterna escenas de gran dinamismo teatral con números líricos de carácter más íntimo, otorgando a cada personaje un momento musical propio en el que afloran sus inquietudes, sus temores y sus aspiraciones. El resultado es una obra breve, ágil y emotiva que recupera el espíritu del enredo clásico desde una perspectiva plenamente contemporánea.

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El reparto reunirá a las sopranos Vilma Ramírez, Ángeles Rojas y Noive Solar, las mezzosopranos Paula Duarte y Anne Broers, el tenor Álvaro Segador, el barítono Ángel Simón y el actor Ariel Martín, con Arián Alegre al piano.