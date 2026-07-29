El Colegio de Abogados de Oviedo reconoce la trayectoria de Jaime Estrada ante su próxima jubilación

El Colegio de Abogados de Oviedo acaba de reconocer la trayectoria profesional del secretario del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jaime Estrada Ruiz, con motivo de su próxima jubilación después de más de cuatro décadas de ejercicio. El decano de la institución colegial, Antonio González-Busto, y el secretario, Pedro Paulino Sánchez, mantuvieron un encuentro institucional con Estrada Ruiz para intercambiar impresiones y agradecerle la labor desarrollada durante su extensa carrera profesional.

Durante la reunión, los representantes del Colegio destacaron también la colaboración que el secretario del TSJA ha mantenido a lo largo de los años con la Abogacía asturiana y su disposición para participar en las iniciativas impulsadas por la institución. Estrada Ruiz acudió al encuentro acompañado por su esposa, María África Hernández Bravo, quien fue la primera mujer en formar parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Oviedo.

Ambos recibieron un obsequio como muestra de agradecimiento y reconocimiento por su vinculación con la institución colegial. Los responsables del Colegio les emplazaron, además, a continuar colaborando en las distintas actividades e iniciativas que se organicen en el futuro.

Noticias relacionadas

El encuentro permitió poner en valor la trayectoria de Estrada Ruiz al servicio de la Administración de Justicia asturiana, así como su relación institucional con los profesionales de la Abogacía durante sus más de cuarenta años de ejercicio.