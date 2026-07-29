IU insta a Oviedo a recurrir la elección de Zaragoza como sede de la Agencia de Salud

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo registró instó este miércoles al Alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, y al Gobierno del Principado de Asturias que recurran la designación de Zaragoza como futura sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. La formación registró una proposición al respecto y a través de su portavoz, Gaspar Llamazares, calificó la decisión del Ejecutivo central como "injusta y arbitraria" al considerar que la candidatura aragonesa no cumple con los requisitos de idoneidad frente a la propuesta de Oviedo. Además, el líder de la coalición censuró que una administración progresista ponga esta entidad sanitaria bajo la gestión de un gobierno autonómico de PP y VOX, una decisión que tildó de "errónea y muy desafortunada", siguiendo la estela de las palabas del coordinador regional de IU, Ovidio Zapico, que la calificó de "error político".

La iniciativa registrada esta mañana busca que ambas administraciones, local y autonómica, presenten una oposición oficial ante el Estado para tratar de revertir el traslado del ente a la capital aragonesa. Llamazares argumentó que Zaragoza no garantiza la puesta en marcha inmediata de la institución, ya que requiere una inversión millonaria y un margen superior a los quince meses para su instalación. Por el contrario, defendió que la capital asturiana dispone de las infraestructuras y "las condiciones para albergar la sede antes de finalizar el mandato".

El portavoz de la coalición mostró su perplejidad ante el cariz político de la adjudicación. Según manifestó el representante de IU, resulta incomprensible que el Gobierno de España delegue una competencia de salud pública en un territorio liderado por la derecha y la extrema derecha. "Parece una broma de mal gusto; es poner al zorro a cuidar de las gallinas", sentenció Llamazares para ilustrar su rechazo a que el organismo recale en una comunidad con ese signo político.

En el texto de la propuesta, la formación instó al gobierno local de Alfredo Canteli y al Ejecutivo asturiano a mostrar una postura de "enmienda total" y solicitar formalmente al presidente Pedro Sánchez que reconsidere la adjudicación de la sede. El portavoz reclamó a las instituciones asturianas actuar con cohesión y "unidad", subrayando la necesidad de "evitar arrojarnos los trastos a la cabeza" para centrar todos los esfuerzos en la defensa del proyecto regional.

Finalmente, IU-Convocatoria por Oviedo exigió respuestas claras sobre los motivos que llevaron a descartar la opción asturiana, recordando que la comunidad siempre destacó por su excelencia en la gestión sanitaria. "No nos resignamos a que nuestra candidatura sea incomprensiblemente desechada", concluyó Llamazares, quien insistió en que Asturias debe pedir explicaciones por la pérdida de esta oportunidad institucional.