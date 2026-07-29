Oviedo abre la inscripción para el XXIX Concurso de Rock «Alejandro Blanco "Espina"»

El Ayuntamiento de Oviedo ha abierto el plazo de inscripción para participar en la XXIX edición del Concurso de Rock Ciudad de Oviedo «Alejandro Blanco "Espina"», certamen que recuerda al que fuera bajista del grupo Ilegales. Los grupos y solistas interesados podrán presentar su candidatura durante los próximos diez días hábiles, hasta el 11 de agosto.

Podrán concurrir las formaciones y artistas establecidos en el Principado de Asturias que no tengan contrato discográfico en vigor y que no hayan obtenido el primer premio en ninguna de las tres últimas ediciones, celebradas en 2023, 2024 y 2025.

El concurso repartirá 9.000 euros en premios: 4.500 para el ganador, 2.700 para el segundo clasificado y 1.800 para el tercero. Además, la banda o solista vencedor actuará en las fiestas de San Mateo o en otra programación municipal prevista para 2027.

Una vez cerrado el plazo de inscripción, el jurado seleccionará a 16 bandas o solistas, además de cinco reservas. Los conciertos de la fase previa se celebrarán entre el 11 y el 18 de septiembre en la plaza de Feijoo, con dos actuaciones diarias de media hora en las que únicamente podrán interpretarse temas propios.

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La final tendrá lugar el 19 de septiembre en el mismo escenario. Las tres mejores propuestas volverán a actuar ante el jurado, que decidirá al término de las actuaciones el orden definitivo del podio y el ganador de esta vigésimo novena edición del certamen.