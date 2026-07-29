Oviedo quedó quinta en la carrera por la Agencia de Salud por las carencias del Calatrava: la falta de espacio, el principal inconveniente

Oviedo quedó en quinta posición entre las ocho ciudades que aspiraban a albergar la Agencia Estatal de Salud Pública, según se desprende del orden de valoración recogido en el dictamen publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado. La capital asturiana se situó por detrás de Zaragoza, finalmente elegida; Granada, la segunda mejor puntuada; León y Murcia. Superó, en cambio, a las candidaturas de Lugo, Barcelona y Toledo.

El documento no ofrece una tabla con puntuaciones numéricas. Sin embargo, presenta las seis candidaturas no finalistas en orden ascendente de valoración y se desprende el quinto puesto de Oviedo porque su candidatura fue penalizada principalmente por las limitaciones del espacio ofrecido en el edificio Calatrava. El Principado y el Ayuntamiento propusieron como sede el antiguo local del centro comercial MODO, situado en la planta menos dos del complejo de Buenavista. El espacio disponía de 3.486 metros cuadrados útiles y 3.832 construidos, por debajo del mínimo de 4.000 metros cuadrados fijado en los criterios de la convocatoria.

Sin sede provisional

La segunda debilidad importante fue el calendario de implantación. El local del Calatrava necesitaba un acondicionamiento integral y las obras no concluirían hasta el décimo mes desde la adjudicación. Oviedo, critican, no presentó una sede provisional que permitiera poner en marcha la Agencia mientras se reformaba el espacio definitivo.

Esta ausencia contrastó con el planteamiento de Zaragoza. La candidatura ganadora ofreció unas oficinas provisionales en el recinto Dinamiza, situadas a menos de 200 metros de la sede definitiva, en las que podrían instalarse inicialmente alrededor de 67 empleados. La Agencia podría comenzar allí su actividad mientras se rehabilita el Pabellón de Aragón de la Expo 2008. El inmueble definitivo de Zaragoza también superaba ampliamente las dimensiones de la propuesta ovetense. El Pabellón de Aragón cuenta con 12.624 metros cuadrados construidos y 10.564 útiles, todos ellos destinados en exclusiva a la Agencia.

Menor compromiso económico

La diferencia también fue notable en el respaldo financiero. El Principado se comprometió a equipar íntegramente la sede ovetense sin coste para la Administración General del Estado, pero indicó expresamente que no asumiría compromisos económicos adicionales. Aragón, por el contrario, asumió un presupuesto de 20,25 millones de euros para rehabilitar el Pabellón de la Expo y hasta 500.000 euros para acondicionar la sede provisional. También se comprometió a financiar el equipamiento, el mantenimiento de ambos espacios y los gastos de utilización durante los cinco primeros años.

La propuesta aragonesa añadió ayudas concretas para facilitar la llegada del personal. Incluyó abonos gratuitos para el transporte urbano y el servicio de bicicleta pública durante cinco años, acceso prioritario a programas municipales de alquiler, ayudas para escuelas infantiles y descuentos del 20% en trenes AVE y Larga Distancia para hasta 10.000 trayectos anuales.

La eficiencia energética, otro punto débil

La candidatura asturiana recibió una valoración insuficiente en sostenibilidad y eficiencia energética. El expediente no incorporaba una certificación energética del local del Calatrava, objetivos cuantificados para reducir el consumo ni compromisos concretos para instalar energías renovables. Zaragoza sí vinculó la rehabilitación del Pabellón de Aragón a criterios de sostenibilidad y adaptación a la normativa energética. La ciudad también presentó como activos su red de tranvía y autobuses, los más de 150 kilómetros de carril bici, las zonas de bajas emisiones y su participación en la misión europea para alcanzar la neutralidad climática.

El documento también señala que en la propuesta de Oviedo no constaba en términos suficientemente precisos el compromiso de asumir los gastos derivados de un eventual incumplimiento de las condiciones de la candidatura. Zaragoza sí incorporó expresamente esa garantía jurídica.

Oviedo destacó en vivienda y servicios

Pese a las carencias del inmueble, la capital asturiana consiguió valoraciones muy favorables en otros apartados. El BOE destaca especialmente la oferta hotelera y hostelera, concentrada en el entorno de Buenavista, y el mercado residencial, caracterizado por precios moderados y sin las tensiones de otras grandes ciudades. También recibió una valoración muy favorable el ecosistema sanitario, científico y universitario. El informe menciona el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, la Universidad de Oviedo y la presencia de titulaciones relacionadas con la salud en el propio edificio de Buenavista.

La conexión directa con el Palacio de Exposiciones y Congresos era otro de los activos de la propuesta, al permitir organizar encuentros, jornadas y actos institucionales en el mismo complejo. El Ayuntamiento ofrecía además una cesión gratuita e indefinida del local y se había diseñado una ventanilla única para ayudar a los empleados desplazados y a sus familias con la vivienda, la escolarización, el empleo y los trámites administrativos.

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La capital aragonesa se impuso por presentar una propuesta más completa: un inmueble de gran capacidad, una solución provisional para iniciar la actividad, más de 20 millones comprometidos, conexiones de alta velocidad con Madrid y Barcelona, infraestructuras tecnológicas y un amplio paquete de ayudas logísticas y familiares.